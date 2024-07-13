Двое приближенных экс-замминистра обороны РФ Иванова умерли в один день

Двое приближенных экс-замминистра обороны РФ Иванова умерли в один день3
- 13.07.2024, 21:23
- 1,732
Что известно.
В понедельник, 8 июля умерли двое приближенных арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере бывшего замминистра обороны Тимура Иванова: начальник управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток сотрудникам ведомства.
Причины смерти Хандаева не раскрывались. Член совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что Котельникову стало плохо в карцере корпуса № 5 московского СИЗО № 4 («Медведь»), у него остановилось сердце.
По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны РФ для предпринимателей. Хандаев был в прямом подчинении у Иванова, писало издание «Черновик».