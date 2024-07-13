В Минске, Ждановичах и на Цнянском водохранилище от непогоды пострадали люди 13.07.2024, 21:34

Погибла девушка.

По сообщению специалистов Республиканского центра организации медреагирования Минздрава медики оказывают необходимую помощь пострадавшим во время бури и шквалистого ветра в Минске, в Ждановичах и на Цнянском водохранилище.

В результате падения дерева на Цнянском водохранилище пострадали три человека. Бригады скорой помощи госпитализировали двух пострадавших в Минскую областную больницу и РНПЦ травматологии и ортопедии.

«К сожалению, в результате падения дерева в районе Цнянки погибла девушка», — сообщили в Минздраве.

Чуть раньше в Ждановичах, также от падения дерева пострадал ребенок. Он госпитализирован в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В центре Минска из-за падения стекла от порыва ветра около завода «Горизонт» пострадал 24-летний молодой человек и подросток. Они госпитализированы в БСМП и 3-ю больницу.

В результате порывистого ветра в Минске упала кирпичная стена. Пострадавший, молодой человек, госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. У парня диагностированы сочетанные травмы — ЧМТ средней степени, закрытая травма грудной клетки, травма живота, переломы костей.

Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

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