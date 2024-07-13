В Польше нашли живым шахтера, который более двух суток был заблокирован под землей

В Польше нашли живым шахтера, который более двух суток был заблокирован под землей1
- 13.07.2024, 21:55
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Он находился на глубине около 1200 метров.
В Польше спасатели в субботу нашли живым шахтера, который более двух суток провел под землей из-за аварии, произошедшей в четверг утром.
Об этом сообщает RMF FM.
32-летний шахтер был в сознании, когда спасатели добрались до него. Он находился на глубине около 1200 метров.
«Мужчина жив», – сообщили в Силезском воеводском управлении в Катовице.
На шахте находится вертолет, который доставит его в больницу.
Президент Польской горнодобывающей группы Лешек Петрашек сообщил, что спасательные работы проводились с использованием всех возможных средств эффективно и результативно.
В мероприятиях приняли участие 84 команды спасателей.
Сильный высокоэнергетический толчок на шахте возле польского города Рыдултовы произошел в четверг утром на глубине около 1200 метров под землей.