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Трамваи и троллейбусы останавливались в Минске из-за непогоды

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  • 13.07.2024, 22:10
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Трамваи и троллейбусы останавливались в Минске из-за непогоды

Шторм вырывал деревья с корнями.

Трамваи и троллейбусы останавливались в Минске из-за непогоды, которая обрушилась на белорусскую столицу вечером в субботу, 13 июля 2024 года. В «Минсктрансе» сообщили, что проблемы с движением общественного транспорта случились во многих районах Минска.

Около 6 вечера на улице маршрут №44 следовал без заезда на станцию «Ждановичи».

Крупная остановка транспорта на улицах К.Чорного, Кедышко, Кнорина, Калиновского, Славинского, Филимонова, проспекте Независимости, Я. Коласа, Логойском тракте, Мирошниченко. Здесь около 18.16 произошла остановка движения троллейбусных маршрутов №№29, 37, 38, 53, 61 и трамвайных маршрутов №№1, 5, 6 во всех направлениях. Причина – непогода привела к отключению от контактной сети.

В 20.04 на Логойском тракте, улице Седых остановились трамвайныи маршрутов №№1, 5, 6. Причиной стало упавшее дерево. В «Минскрансе» сообщают о постепенном восстановлении движения на некоторых улицах.

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