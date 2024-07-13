Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за встречу с Орбаном

Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за встречу с Орбаном6
- 13.07.2024, 22:17
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Бывший государственный секретарь США назвала премьера Венгрии автократом.
Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала 45-го президента Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Мнениями по этому поводу она поделилась на странице Facebook.
«Ужасно видеть, как лидер крупнейшей американской партии объединяется с зарубежными автократами типа Виктора Орбана. Трамп четко говорит вам, кто он такой», – написала Клинтон.
Экс-чиновник уверена, что «мирная идея» кандидата в президенты США заключается в том, чтобы «дать Путину то, что ему нужно».
С начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза Орбан начал так называемую мирную миссию: он встретился с президентом Владимиром Зеленским, затем – с российским диктатором Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с Трампом. По его мнению, все они могут помочь миру в Украине.