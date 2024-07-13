закрыть
13 июля 2024, суббота, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за встречу с Орбаном

6
  • 13.07.2024, 22:17
  • 1,688
Хиллари Клинтон раскритиковала Трампа за встречу с Орбаном

Бывший государственный секретарь США назвала премьера Венгрии автократом.

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала 45-го президента Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Мнениями по этому поводу она поделилась на странице Facebook.

«Ужасно видеть, как лидер крупнейшей американской партии объединяется с зарубежными автократами типа Виктора Орбана. Трамп четко говорит вам, кто он такой», – написала Клинтон.

Экс-чиновник уверена, что «мирная идея» кандидата в президенты США заключается в том, чтобы «дать Путину то, что ему нужно».

С начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза Орбан начал так называемую мирную миссию: он встретился с президентом Владимиром Зеленским, затем – с российским диктатором Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с Трампом. По его мнению, все они могут помочь миру в Украине.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников