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Хренин заявил про немедленный отвод войск от границы Украины

  • 13.07.2024, 23:43
Хренин заявил про немедленный отвод войск от границы Украины
Виктор Хренин

Министр обороны заявил, что «напряжение на южном операционном направлении спадает».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил про немедленный отвод войск от границы с Украиной, пишет БелТА. Заявление сделано по итогам совещания по военной безопасности при посещении южной границы республики.

В частности, Хренин отметил, что «напряжение на южном операционном направлении спадает».

Он подчеркнул, что Минобороны приступило к немедленному отводу войск от южной границы.

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