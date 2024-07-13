Хренин заявил про немедленный отвод войск от границы Украины 13.07.2024, 23:43

Виктор Хренин

Министр обороны заявил, что «напряжение на южном операционном направлении спадает».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил про немедленный отвод войск от границы с Украиной, пишет БелТА. Заявление сделано по итогам совещания по военной безопасности при посещении южной границы республики.

В частности, Хренин отметил, что «напряжение на южном операционном направлении спадает».

Он подчеркнул, что Минобороны приступило к немедленному отводу войск от южной границы.

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