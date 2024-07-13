Среди покупателей интернет-магазинов в Беларуси женщин в семь раз больше, чем мужчин 1 13.07.2024, 22:48

Четверть пользователей онлайн-платформ проживает в Минске.

Среди покупателей маркетплейса в Беларуси женщин в семь раз больше, чем мужчин, – 87% против 13%.

Почти треть клиентов – от 35 до 44 лет. Каждому четвертому – от 45 до 54. На молодых покупателей (от 25 до 34 лет) приходится около 23%, а доля старшего поколения (от 55 до 64 лет) – 15%.

Большинство аудитории (каждый четвертый) живет в Минске, дальше идут Брестская и Гомельская области. После них – Минский регион. Такие сведения, полученные из ежемесячных опросов, приводит Emall.

Формат маркетплейса привлекает родителей. У 71% покупателей есть дети, у 13,6% – их минимум трое.

Также около 70% клиентов ухаживают за питомцами, из них почти 60% – за котами.

Опросы показали, что у большинства покупателей – средний доход.

Первый белорусский маркетплейс заработал 21 февраля 2024 года. На такой формат работы перешел онлайн-дискаунтер Emall.

Как сообщают представители площадки, сейчас на ней зарегистрированы около 2000 продавцов, которые предлагают более 75 тыс. товаров.

Все работает по знакомому клиентам других маркетплейсов принципу: предприниматель выставляет на «удобную витрину» продукцию, устанавливает цену, а сервис берет на себя доставку заказов покупателям.

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