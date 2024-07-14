Умер американский художник Билл Виола 14.07.2024, 3:42

Билл Виола

Его называли «Рембрадтом эпохи видео».

Американский художник Билл Виола умер в Калифорнии в возрасте 73 лет, сообщает Los Angeles Times. Он был известен как пионер и один из самых популярных авторов работавших в сфере видеоарта, получивший признание как среди критиков, так и у массовой аудитории.

Художник с 70-х работал с видео, инсталляциями и новыми медиа-носителями, находя применение современным технологиям в искусстве. Начав с живописных видео, в 80-е он переключился на концептуализм, а в 2000-е — на перенос искусства прошлого на язык современных медиа. Арт-критик газеты The Observer в 2001 году назвала его Рембрандтом эпохи видео.

Одна из самых известных его работ — «Нантский триптих» (1992) использовала три видеопанели, на одной из них было видео с рожающей женщиной, на другой — запись с матерью художника, умирающей в доме престарелых. Между ними был показан человек под водой, подвешенный, по словам Виолы, "в неопределённости между рождением и смертью".

В «Гимне» (1983) художник записал крик 11-летней девочки в Лос-Анджелесе и растянул его на 11 минут, сделав его звуковым оформлением видов окружающих городов, заводов, записи хирургической операции, пляжей и природы. Видео создавало впечатление, что все снятые моменты происходят одновременно, эту технику потом использовали многие художники.

В своих работах Виола пытался разрушить границу между искусством и жизнью, изучал контакт героев произведения и его зрителей, размышлял о рождении, любви и смерти, исследуя их через опыт восточных философских течений и переосмысление классических сюжетов. Соавтором многих его работ выступила его жена Кира Перов.

Работы художника демонстрировались в ведущих мировых музеях, в том числе в музее Гуггенхайма, в Метрополитен-музее, в Современной галерее Тейт, Центре Помпиду.

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