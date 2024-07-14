Умер друг Высоцкого, золотопромышленник Вадим Туманов 14.07.2024, 0:56

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Вадим Туманов

Ему было 97 лет.

Золотодобытчик, бизнесмен, боксер, узник ГУЛАГа, моряк, друг Высоцкого — так об этом человеке рассказывали те, кто пришел в субботу проститься с ним на Троекуровское кладбище. Вадим Туманов, ушедший на 97-м году жизни, собрал на траурной церемонии людей со всех концов России. Знакомые, коллеги, поэты, подчиненные, фанаты Владимира Высоцкого, предприниматели благодарили его за «воспитание людей и страны», вспоминали «крепкий кулак и долгие дебаты», обещали растить детей и добывать золото «по его заветам». И между делом налаживали связи: знакомились, обменивались номерами, обсуждали рабочие вопросы и договаривались о встречах.

Вадим Туманов умер 10 июля в московской больнице им. Филатова, не дожив полутора месяцев до своего 97-летия. Прощание с предпринимателем состоялось в субботу на Троекуровском кладбище.

К полудню у зала прощаний Троекуровского кладбища собралась толпа. Большинство составляли мужчины в черном — средних лет и очень взрослые. Они находили знакомых в толпе, бесконечно пожимали руки и перешептывались. «Я тебя сразу узнала, ты же вообще не постарел»,— говорила одна из немногих дам пожилому мужчине. Тот приветливо улыбался, но, кажется, узнать собеседницу не мог. «Мы с ним седьмого июля говорили, в сентябре на день его рождения приехать обещал, но вот не выполню обещание, получается»,— переживал сосед.

Не нашедшие знакомых знакомились на месте. «Я Высоцкого фотографировал, ну и Вадима знал поэтому, я вообще много кого снимал раньше. А вы его откуда знали?» «По геологоразведке, в Москве уже познакомились».

Ровно в полдень собравшихся начали запускать в огромный прощальный зал кладбища, заставленный траурными венками. «От молодежи Магадана», «От московских метростроителей», «От золотодобытчиков Сибири», «Человеку-самородку» — можно было разобрать надписи на лентах. В центре стоял гроб, усыпанный белыми розами. С черно-белого портрета лукаво смотрел сам господин Туманов.

Повинуясь четким инструкция распорядителей, пришедшие возлагали букеты к гробу и рассаживались. Мест не хватало. Усадив немногочисленных женщин, пожилые мужчины начали уговаривать друг друга занять оставшиеся стулья. «Да я бодрячком, я постою». «Нет-нет, ты садись, ты же старше». Оставшиеся — мужчины средних лет с хмурыми морщинистыми лицами в черном — выстроились по периметру зала. Казалось, что здесь происходит собрание телохранителей.

Ведущий начал церемонию с биографической справки. Он подробно описал службу господина Туманова на флоте, открытие им артелей по всему Союзу, «строительство дорог и мостов». Однако про года, проведенные в заключении и дружбу с Владимиром Высоцким не упомянул. После этого пригласил желающих сказать прощальные слова. Выяснилось, конечно, что собравшиеся знали о Вадиме Туманове гораздо больше ведущего.

Мужчина с седыми усами вспоминал, как работал заместителем господина Туманова в артели старателей «Лена». Другой делился, как помогал «своими связями не отжать у Вадима артель "Печора"».

«Прости, Вадим, что пережил тебя», — пожилой мужчина пытался вспомнить, сколько лет он знал господина Туманова. Но так и не справился с этой вроде пустяковой математической задачкой. Сменивший его у микрофона выступающий помладше обещал «сохранить артели в существующей России».

«Он, конечно, называл себя атеистом, но я хочу верить, что сейчас он уже встретился на небесах с женой, с Высоцким, — уже говорил следующий. — Встречали его там радостно».

Выступавшие не представлялись. На церемонии все друг друга знали «через Туманова» — и этого было достаточно. «У нас на приискАх, если сказать, что Вадима знаешь, считай, свой», — объяснял бывший артельщик, добавив, что «работал водителем у управляющего в артели, поэтому и Вадима Ивановича к нему возить пару раз посчастливилось».

Слово брали и те, кто «знал Вадима через Высоцкого». Мужчина в футболке с принтом музыканта говорил «от всех поклонников Высоцкого»: «У нас всех он записан в телефонных книжках как Вадим, без пафоса и отчеств. Мы с ним на Ваганьковском два раза в год стабильно виделись». На могилу Высоцкого на Ваганьковском кладбище, по его словам, господин Туманов приходил в день рождения и в день смерти поэта.

Выступал и сын Владимира Высоцкого — Никита Высоцкий. Он благодарил Вадима Туманова за то, что тот «всегда оставался на стороне семьи после смерти отца, даже несмотря на разногласия, которые между нами были».

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года под Киевом, но в раннем детстве переехал с семьей на Дальний Восток. Окончив электромеханическую школу на острове Русский, служил на Тихоокеанском флоте, входил в сборную флота по боксу. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 году был осужден за «шпионаж, террор и антисоветскую агитацию», несколько раз пытался совершить побег. После смерти Иосифа Сталина был освобожден и восстановлен в правах. Вскоре Вадим Туманов занялся организацией артелей по добыче золота на Колыме, Урале, в Приморье, Якутии. В 1970-х сдружился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему несколько песен. В Петрозаводске создал автодорожный кооператив «Строитель». Известен как «первый советский миллионер».

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