закрыть
14 июля 2024, воскресенье, 4:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны взорвали пункт запуска FPV-дронов и склад боеприпасов россиян

  • 14.07.2024, 5:08
Украинские дроны взорвали пункт запуска FPV-дронов и склад боеприпасов россиян

Видеофакт.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео уничтожения ряда военных объектов оккупантов на одном из направлений фронта FPV-дронами подразделения ГУР Ghost.

Отмечается, что гуровцы обнаружили и уничтожили:

склад боеприпасов россиян;

ряд вражеских средств связи и наблюдения;

место, где оккупанты обустроили пункт запуска FPV-дронов.

Кроме того, разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям российской пехоты и местам дислокации оккупантов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников