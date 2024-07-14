Украинские дроны взорвали пункт запуска FPV-дронов и склад боеприпасов россиян
- 14.07.2024, 5:08
Видеофакт.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео уничтожения ряда военных объектов оккупантов на одном из направлений фронта FPV-дронами подразделения ГУР Ghost.
Отмечается, что гуровцы обнаружили и уничтожили:
склад боеприпасов россиян;
ряд вражеских средств связи и наблюдения;
место, где оккупанты обустроили пункт запуска FPV-дронов.
Кроме того, разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям российской пехоты и местам дислокации оккупантов.