На митинге Трампа погибли два человека
- 14.07.2024, 4:04
Нападавший застрелен.
Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, раздались звуки. Погибли два человека, в том числе и предполагаемый стрелок.
Об этом пишет Washington Post.
«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что два человека погибли, включая вероятного стрелка», — говорится в сообщении.
Митинг прервали, охрана забрала Трампа с места происшествия. На фото и видео с места видно, что на его лице кровь, а в результате инцидента Трамп получил огнестрельное ранение уха.