На митинге Трампа погибли два человека 14.07.2024, 4:04

Нападавший застрелен.

Во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, раздались звуки. Погибли два человека, в том числе и предполагаемый стрелок.

Об этом пишет Washington Post.

«Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что два человека погибли, включая вероятного стрелка», — говорится в сообщении.

Митинг прервали, охрана забрала Трампа с места происшествия. На фото и видео с места видно, что на его лице кровь, а в результате инцидента Трамп получил огнестрельное ранение уха.

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