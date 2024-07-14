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Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения

  • 14.07.2024, 4:07
Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения

Претендент на пост президента США находится в безопасности.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в порядке и находится в больнице после нападения, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера Стивена Чунга.

«[Трамп] в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении. [Он] благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия», — цитирует NYT Чунга.

Неизвестные начали стрелять по Трампу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. После первых выстрелов политик спрятался за трибуну, его сторонники пригнулись.

Телохранители помогли экс-президенту подняться и увели со сцены. На кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено, по щеке течет кровь.

В Секретной службе США заявили, что политик в безопасности.

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