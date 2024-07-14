Жара в Беларуси достигла рекордного уровня для июля за всю историю метеонаблюдений 14.07.2024, 8:47

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Опубликована карта температур.

Температура воздуха в Беларуси 13 июля достигла максимального уровня для этого месяца, зафиксированного за всю историю метеонаблюдений. Карту температур за субботу опубликовал телеграм-канал «Надвор’е».

Согласно данным Белгидрометцентра, 13 июля на метеостанции в Житковичах была зафиксирована температура воздуха 37,9°С.

Таким образом, температура достигла месячного экстремума для всей страны. Максимум температуры воздуха в июле (+37,9℃) был отмечен в Беларуси 29 июля 1936 года на станции Лельчицы. Три четверти века этот показатель считался самой высокой температурой, которая зафиксирована на территории Беларуси за всю историю метеонаблюдений.

Но новый абсолютный максимум был установлен в 2010 году, 8 августа. В этот день температура в Гомеле достигла +38,9°С, и нынешняя жара пока что не побила этот рекорд.

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