Культовый спорткар из фильма «Угнать за 60 секунд» бросили прямо на улице 2 14.07.2024, 9:24

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Ford Mustang в редкой версии стоит на одной из улиц в Беверли Хиллз уже три недели.

В Лос-Анджелесе обнаружили брошенным классический Ford Mustang в редкой версии Shelby GT500 Eleanor. Именно такое авто снялось в знаменитом фильме «Угнать за 60 секунд». О находке рассказали в видео на Youtube-канале effspot.

Этот Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor припарковали на одной из улиц в Беверли Хиллз и бросили. Квитанции о штрафах на лобовом стекле дают понять, что машина стоит там минимум три недели.

Полиция Лос-Анджелеса уже хотела эвакуировать Ford Mustang 1967 года на штрафплощадку, однако пока не могут установить его нового владельца. Машину недавно перепродали, однако в базе данных информации о покупателе почему-то нет.

Блогер с Youtube-канала effspot пытался связаться с автосалоном, который продал Shelby GT500 Eleanor, однако оказалось, что он недавно закрылся.

Ford Mustang в хорошем состоянии и имеет новенькие шины. Конечно, это не оригинальный Ford Mustang Eleanor (их для съемок кино изготовили всего 11), а качественная копия.

Напомним, что Eleanor — это тюнингованный Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Авто разработали специально для фильма «Угнать за 60 секунд», в котором главные роли сыграли Николас Кейдж и Анджелина Джоли.

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