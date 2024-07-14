В Узде из-за урагана опрокинулся аттракцион с детьми 2 14.07.2024, 9:41

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МЧС рассказало о разрушениях и пострадавших от бури по всей Беларуси.

Грозовой фронт, прошедший через Беларусь в субботу, сопровождался порывами ветра скоростью до 22 метров в секунду и оставил после себя множество разрушений и несколько жертв. Пострадавшие объекты в основном сосредоточены в западной части страны и Минске, а вот повреждения линий электропередач зафиксированы по всей стране.

Разрушения в Гродненской области. Фото: МЧС

По оперативным данным МЧС, повреждения зданий произошли в семи районах Гродненской и трех районах Брестской области, всего пострадали 62 населенных пункта. Повреждены кровли 230 домов (почти все на Гродненщине) и трех объектах соцкультбыта, 73 сельскохозяйственных зданий и 38 хозяйственных построек.

Зафиксированы 372 случая падения деревьев в Брестской (9), Витебской (8), Гродненской (207), Минской (78) областях и в городе Минске (70). Упавшими деревьями повреждены 25 автомобилей, в основном в столице.

Повреждения линий электропередач

За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 900 населенных пунктах страны и 47 сельскохозяйственных зданиях, на 2897 трансформаторных подстанциях, сообщает Минэнерго. Отключения зафиксированы преимущественно в Минской, Гродненской и Витебской областях. Больше всего от сильного ветра пострадали Минский, Ивьевский, Воложинский, Логойский, Дзержинский, Кореличский, Сморгонский, Ошмянский районы.

В устранении последствий непогоды было задействовано 223 аварийные бригады составом 567 человек и 184 единицы техники. Энергетики работали в усиленном режиме днем и всю ночь.

По данным на 8.00 14 июля, работы по восстановлению подачи электричества продолжаются в 103 населенных пунктах.

Разрушения в Гродненской области. Фото: МЧС

Разрушения в Гродненской области. Фото: МЧС

Жертвы и пострадавшие

Немало людей пострадали во время урагана. Все случаи — в Минске и Минской области.

В кемпинге «Клевое место» возле деревни Кучки Вилейского района, где ветром разрушило домики, погиб мужчина 1989 года рождения, оператор ООО «Табак-инвест». Его убило упавшее дерево.

То же случилось с двумя девушками возле канала Слепянской водной системы в столице на улице Мирошниченко (возле Цнянского водохранилища). На них упало дерево. Девушка 1998 года рождения погибла, еще одна 1999 года рождения была госпитализирована с травмами.

В Узде на площадке по бульвару Дзержинского от порыва ветра опрокинулся надувной аттракцион «Горка надувная «Парадиз». На горке на высоте около 6 метров был мальчик 2018 года рождения. Аттракцион с ребенком упал на находившуюся рядом девочку 2021 года рождения. Дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Аттракцион в Узде 13 июля 2024 года - возможно, именно тот, что позже упал. Фото: "Чырвоная зорка"

С административного здания по улице Куйбышева, 45 в Минске порывом ветра сорвало стекло. Его осколки травмировали девушку 1999 года рождения и ее брата 2007 года рождения.

На Комсомольском озере ветка дерева упала на мальчика 2015 года рождения. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили домой.

На улице Малосеребрянской из-за порыва ветра рухнула стена частного жилого дома. Упавшие конструкции травмировали мужчиину 1990 года рождения, который работал над демонтажем стены. Он в больнице.

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