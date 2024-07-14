«Впечатлились очень сильно и перестали столько готовить» 14.07.2024, 10:32

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Сколько тратит на еду белорусская семья, которая начала экономить со смыслом.

Белорус Андрей рассказал onliner.by, сколько тратит его семья из четырех человек и как получается экономить со смыслом.

«Раньше траты превышали 2000 рублей, теперь 1200—1300», — приводит цифры мужчина и описывает, на что тратится и где закупается семья, какие продукты всегда есть дома и помогает ли дача экономить:

— Меня зовут Андрей, мне 43 года, семья состоит из 4 человек. Средний бюджет на питание в месяц сейчас составляет около 1200—1300 рублей (веду учет затрат), где-то больше или меньше.

Основные группы товаров выделить сложно. Ранее жена вела учет по чекам, чтобы прогнозировать расход основных товаров, но эта идея была заброшена ввиду затратности по времени и бесперспективности.

Основу питания нашей семьи составляет картошка. Дети, а им 16 и 13 лет, употребляют ее в различных агрегатных состояниях — пюре, вареная, жареная, запеченная и т. д. Естественно, у каждого из членов семьи есть свои предпочтения. Приготовить одно блюдо на всех очень сложно. Например, сын не ест мясо, дочь на правильном питании (по ее мнению), я пришел вечером с работы и не хочу кушать, в итоге кушает только жена.

Мы как-то проанализировали, что около 20—30% продуктов в итоге выбрасывалось.

Под различными предлогами: много приготовили и никто не скушал, много закупили и продукты испортились и т. д.

Поэтому сейчас мы очень сильно пересмотрели наше меню. Готовить стараемся небольшими порциями. Раньше готовились большие кастрюли супа, голубцов, запекалось мясо в духовке плюс готовились различные гарниры, и все это на 2—3 дня. И, естественно, часть приготовленного просто выбрасывалась. Физически употребить такое количество еды было невозможно, да и цель такую никто не ставил.

Почему мы столько готовили? Ответ прост. Жена очень любит готовить, и, самое главное, это очень вкусно. Я даже в шутку ей говорю, что если мы когда-нибудь разведемся, то я буду приезжать периодически на ужин. Добавим к этому желание дочери готовить. Самый большой урон, конечно, приносил я: если жена с дочкой могли договориться, кто, что и когда готовит, то я готовлю, когда пришло вдохновение. Несмотря на количество приготовленных блюд, я мог вечером сделать жаркое в горшочках, мясо в духовке запечь и ко всему прочему испечь торт «Муравейник». Либо приготовить солянки литра 3 и кушать потом 2—3 дня.

Стоит ли говорить, что при таком подходе затраты на питание превышали 2000 рублей в месяц.

Чтобы систематизировать все и управлять процессом, жена разработала список блюд, которые можно предзаказывать. Список впечатлил, я и не думал, что мы так разнообразно питаемся.

Договориться с семьей не получилось, каждый тянул одеяло на себя, как в любом здоровом коллективе. В итоге пришли к решению, что готовятся базовые блюда, например отдельно вареная картошка + кусочки курицы в соусе + салат. И каждый член семьи может приготовить пюре, пожарить картошку, скушать либо не скушать курицу, сделать любой салат из овощей. Либо действовал принцип «бери и готовь сам что хочешь и не дури мне голову».

Со временем, в течение 3—4 месяцев, выработались определенные принципы и порядки.

1. Например, я, если хочу приготовить, сообщаю об этом всем до начала процесса. Далее решение принимает сама семья — будут они есть, что я поставлю на стол, либо готовят самостоятельно.

2. Порции готовятся небольшие, на 1—2 дня.

3. Не нравится то, что приготовили, и ты не можешь себе приготовить из тех продуктов, что есть в холодильнике, — без проблем, возьми деньги и купи дополнительные продукты.

4. Если чего-то закупили много, то можно переработать и заморозить. Например, много морковки — нарезать на кубики и заморозить, тогда она не пропадает и при готовке удобно. Куплен бекон, и никто не ест — можно, конечно, через силу скушать либо выбросить. Мы предпочитаем порезать на слайсере и заморозить, а потом для солянки достать подготовленный продукт.

5. Остается еда, которую есть никто не хочет, — выбрось, сделай выводы и в следующий раз скорректируй объемы готовки.

Естественно, могут быть и накладки. Например, приготовил на два дня картофель в сливочном соусе с грибами, а его съели за 30 минут. В следующий раз учитывал, что нужно что-то дополнительно. Либо салат оливье, мы готовы его есть каждый день. Например, кастрюля на литров 5—6 съедается за пару часов, поэтому такой салат готовим редко.

Стараюсь брать еду с собой на работу. Во-первых, ты знаешь, что приготовлено, во-вторых, это неплохо экономит средства. Но если с собой не взял, то без проблем можно сходить в столовую.

Как ни странно, но это принесло свои плоды. Суммы, которые мы тратим на еду, уменьшились.

Самое главное — мы перестали выбрасывать еду, накладки бывают, но выбрасываем в разы меньше.

Что касается продуктов, то закупаем в разных местах, в основном в сетях рядом с домом — «Алми», «Гиппо», «Евроопт», «Соседи». Мясо, колбаски раньше покупали в фермерском магазине, сейчас для себя открыл сеть магазинов Meat House, теперь мясо, колбаски и остальную мясную продукцию стараюсь покупать у них. Ребра в соусе терияки превосходно готовятся в тандыре на даче.

Да, у нас есть дача. Но все, у кого есть дача, прекрасно понимают, что это не про экономию. Когда вырастают помидоры и огурцы, то все говорят: вот она, экономия. А про то, что на деньги, которые потрачены на теплицу с автоматической форточкой, высокие грядки, грунт, подкормки и многое другое, можно было купить несколько грузовиков огурцов и помидоров на Таборах никто не вспоминает…

Кстати, о Таборах, они же «Новый Лебяжий» — раз 6—7 в году заезжаю туда за продуктами. Никогда не забуду свой первый раз... Глаза бегают по ценникам, в горле пересохло, руки затряслись, в голове включился калькулятор: а что, если бы я закупался только здесь, то, наверное, мог Polo Sedan из салона купить на сэкономленные деньги… И если я раньше был таким разорителем семейного бюджета, то сейчас я оторвусь. Если покупать, то ящиком, мы же помним об экономии.

В результате — мешок картошки, ящик огурцов, ящик помидоров, ящик перца, ящик пекинской капусты и еще много ящиков, которые я не упомню, вроде баклажаны были, виноград еще пробегал, орехи, сухофрукты и т. д. Итог, наверное, все уже поняли. Часть продуктов была испорчена изначально, в срочном порядке пришлось отвезти часть продуктов старшей дочери, которая живет отдельно.

Семья сказала, что столько съесть не сможем, дети сказали, что уедут к бабушке, только чтобы больше не видеть огурцы с помидорами.

Когда прикинули, во сколько по итогу нам вышел килограмм каждого продукта, очень сильно были впечатлены. Сейчас продолжаем ездить, но покупаем только то, что нужно. Например, мешок картошки уходит приблизительно за 1—2 месяца, много готовим как дома, так и на даче — тандыр, казан. Овощи, если и покупаем оптом, то предварительно понимая, как их утилизируем. Потому что съесть ящик клубники и ящик огурцов — это разные вещи.

Если планируем ехать на дачу, то спокойно заезжаем в «Юнистор» и покупаем мелким оптом минералку, пиво, чипсы, оливки и т. д, что спокойно может находиться на даче. Например, подсолнечного масла можно купить много, при наличии казана и саджа утилизация происходит очень быстро.

Но покупать ящик консервированной кукурузы либо упаковку сахара, которые мы будем есть года 2, нет смысла, это не экономия, а выбрасывание денег.

Но если вижу, что в магазине возле дома началась акция, например, на консервированный горошек, то прикуплю 2—3 баночки, которые точно будут использованы за пару месяцев, естественно, если это будет бренд, который зарекомендовал себя хорошо, сроки годности позволяют и т. д. Иногда пользуемся маркетплейсами, не так давно покупали абхазские аджику и специи.

Дома всегда стараемся держать овощи свежие и замороженные (готовить быстро, места занимает немного). Картошка, макароны, рис, гречка, всякие булгуры есть всегда. Сыры, молоко, творог, йогурты присутствуют тоже практически всегда. Фрукты по желанию членов семьи — захотели, пошли купили бананы, яблоки или что-то другое. Пробовали держать базовый набор фруктов — быстро приедается и идет на выброс.

Полуфабрикаты стараемся не покупать, готовую кулинарию иногда. Например, захотелось рулетиков из баклажанов, так проще заехать в «Корону» и купить готовых, аналогично с заливным.

Бывают периоды, когда приходишь домой, открываешь холодильник и понимаешь, столько всего наготовлено, а тебе это все не по вкусу. И тогда варианта только два. Первый — достаешь резервную пачку пельменей и под косые взгляды жены начинаешь их варить. Второй — берешь жену, говоришь, что она прекрасно выглядит и ведешь ее в кафе.

Как итог: пересмотрев подход к питанию, мы уменьшили траты на еду почти в 2 раза, выбрасывать ее практически перестали, а качество и разнообразие при этом улучшились.

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