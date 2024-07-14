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ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях

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  • 14.07.2024, 10:37
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ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях

Аналитики ISW назвали направления.

Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля.

Уточняется, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.

Кроме того, также подчеркивается, что украинские защитники продвинулись в западной Запорожской области 12 и 13 июля. Приводятся свидетельства военных пропагандистов РФ о том, что украинские силы освободили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).

Вместе с тем отмечается, что российские оккупанты продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком.

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