ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях

ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях2
- 14.07.2024, 10:37
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Аналитики ISW назвали направления.
Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.
Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля.
Уточняется, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.
Кроме того, также подчеркивается, что украинские защитники продвинулись в западной Запорожской области 12 и 13 июля. Приводятся свидетельства военных пропагандистов РФ о том, что украинские силы освободили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).
Вместе с тем отмечается, что российские оккупанты продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком.