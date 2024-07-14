В Гааге открылась выставка, посвященная Алесю Беляцкому 1 14.07.2024, 10:53

Мероприятие организовано при поддержке Еврокомиссии.

В Гааге 13 июля при поддержке Еврокомиссии открылась выставка, посвященная Алесю Беляцкому – белорусскому политзаключенному, основателю и руководителю правозащитного центра «Весна», лауреату Нобелевской премии мира 2022 года.

Во время открытия выставки с речами выступили белорусы Нидерландов и общественные и политические деятели страны.

Представитель Объединения белорусов в Нидерландах MÁRA рассказал о знакомстве с Алесем Беляцким и вдохновении им, как образцовым белорусам, а также о своем личном правозащитном пути.

Валерия Колесник, политическая беженка из Беларуси, поделилась своей историей участия в протестах и задержания. В своей речи Валерия также обратила внимание на ужасную ситуацию с политзаключенными в Беларуси и на необходимость международной поддержки демократического движения белорусов.

Кристи Медема из правозащитной организации Libereco напомнила, что Беляцкий получил награду Нидерландов Human Rights Tulip, и рассказала о кампании #WeStandBYyou, посвященной политзаключенным Беларуси, к которой присоединились уже много парламентариев из разных стран.

Винсент Тепас, представитель политической партии GroenLinks и мэрии Гааги подчеркнул важность и символичность того, что выставка проходит именно в Гааге: в городе мира и правосудия, и предложил сотрудничество между Гаагским городским советом и белорусским сообществом.

Выставка будет работать с 13 июля по 9 августа в Het Atrium Den Haag, Spui 70, Den Haag (хемента Гааги, вход Forum zijde) в рабочие часы хементы (муниципальной администрации) Гааги.

Вход свободный.

Алесь Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года.

7 октября 2022 года Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

3 марта 2023 г. в суде Ленинского района Минска судья Марина Запасник приговорила руководителя «Весны» и нобелевского лауреата к 10 годам колонии в условиях усиленного режима.

Выставка, посвященная Алесю Беляцкому, в этом году проходила также в Сенате Польши в Варшаве.

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