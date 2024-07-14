Макгрегор сделал безумную ставку на финал Евро-2024 14.07.2024, 10:58

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Экс-чемпион UFC рассчитывает выиграть 3,1 миллиона евро.

В воскресенье, 14 июля, состоится финал чемпионата Европы-2024, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал прогноз на решающий поединок турнира.

Ирландец сообщил, что поставил крупную сумму на Испанию.

«Привет, ребята. Испания выиграет со счетом 3:1. Я поставил 100 тысяч евро на это. Тут потрясающий коэффициент.

Этот результат принесет мне 2 миллиона, а также 1,1 миллиона, если они просто выиграют. Всего 3,1 миллиона евро. Матч в мой день рождения. Удачи и пожалуйста!», — написал Макгрегор в X.

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