Ученые воссоздали лицо загадочной «Позолоченной леди», жившей 1500 лет назад 14.07.2024, 11:07

У египтянки были роскошные вьющиеся волосы.

Ученые реконструировали лицо таинственной мумии, жившей в Египте 1500 лет назад и известной как «Позолоченная леди» благодаря своему золотому головному убору. После проведения компьютерной томографии ученым удалось выяснить, что у египтянки были вьющиеся волосы, а умерла она в возрасте 40 лет.

Стало также известно, что «Позолоченная леди» страдала туберкулезом. Интересно, что на мумии не было иероглифов, раскрывающих ее имя, пишет DailyMail.

Чтобы сохранить останки найденной египетской мумии от разрушения, ее никогда не разворачивали. Но все же ученые решили сделать компьютерную томографию, чтобы узнать подробности о теле умершей.

Ведущий автор исследования Цицерон Мораес сказал, что реконструкцию удалось сделать благодаря тому, что мумия была хорошо сохранена. «Структура очень хорошо сохранилась, в первоначальном состоянии открытия, без развертывания мумии. Что-то, что привлекает внимание, – это наличие коротких вьющихся волос, которые можно увидеть на томографической реконструкции», – сказал ученый.

Сначала исследователи произвели реконструкцию черепа на основе компьютерной томографии, а затем откорректировали положение челюсти. «Череп позволяет нам проектировать такие структуры, как нос, уши, положение глаз, границы губ и другие, используя данные, полученные во время томографии живых людей. Кроме того, мы используем измерения, произведенные с помощью ультразвука, также на живых людях, чтобы определить толщину мягких тканей в разных областях черепа», – рассказал Цицерон Мораэс.

Из-за того, что она происходила из оккупированного римлянами Египта, данные о толщине тканей были использованы для современных европейских женщин от 40 до 49 лет.

Полученное лицо было смешано с другим лицом, созданным с помощью процесса, называемого анатомической деформацией. «Здесь мы настраиваем лицо и череп виртуального донора в соответствии с параметрами «Позолоченной леди», в результате чего получаем структурно совместимое лицо. В конце мы сравниваем все данные, интерполируя проекции, чтобы создать окончательное лицо», – добавил ведущий автор исследования.

Команда создала две версии лица: одну объективную в градациях серого во избежание суждений о тоне кожи.

Другой добавляет больше художественных элементов, вдыхая жизнь с помощью цвета и прически.

В обоих случаях им помогло необычное сохранение коротких вьющихся волос, которые обнаружили другой аспект внешности живой женщины. «Это нежное, молодое лицо. Чем-то она напоминает мне мою свекровь! Во время процесса я показал его некоторым членам семьи, и они все согласились», – сказал с усмешкой Цицерон.

Компьютерная томография также показала, что живая женщина имела небольшой прикус. А также были обнаружены комочки смолы, вероятно, вставленные во время мумификации для улучшения запаха.

Соавтор исследования, археолог Майкл Хабихт из Университета Флиндерса в Австралии, сказал, что погребение «указывает на представителя среднего класса».

В настоящее время останки хранятся в Музее Филда в американском городе Чикаго.

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