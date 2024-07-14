У охранника была паника: появилось видео прилетов по нефтебазе в России 14.07.2024, 11:16

Камеры наблюдения зафиксировали два точных удара.

Ранним утром 13 июля украинские беспилотники поразили очередную российскую нефтебазу – в Цимлянске Ростовской области.

Тем временем камеры наблюдения зафиксировали два точных удара по нефтебазе и охранника с антидроновым ружьем, который при приближении БпЛА начал паниковать. Видео обнародовало одно из российских изданий.

«Появилось видео прилета БПЛА по нефтебазе в Цимлянске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали два прилета беспилотников», – гласит комментарий к видео.

Примечательно, что россияне пытались защитить нефтебазу на фоне методичного «выбивания» Украиной объектов нефтегазовой сферы РФ. На кадрах заметны признаки сооружения антидроновых сетей. Также на территории дежурил охранник, вооруженный антидроновым ружьем. Однако когда оба дрона в разное время – еще затемно и на рассвете – прилетели по цели, он впал в паническое состояние.

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