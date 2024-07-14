CNN: Стрелявший в Трампа был республиканцем, но делал пожертвования демократам 8 14.07.2024, 11:24

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Президентские выборы этого года были бы первыми, на которых он мог голосовать.

Томас Мэтью Крукс, который, по мнению ФБР, пытался убить экс-президента Дональда Трампа, был зарегистрированным республиканцем. Ранее он сделал небольшой взнос в группу, поддерживающую демократов, сообщает CNN.

По словам журналистов, Крукс жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парке, примерно в 50 километрах к югу от митинга Трампа, на котором, как утверждают правоохранительные органы, он открыл огонь по бывшему президенту.

Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парка в 2022 году.

Также, согласно списку в базе данных избирателей Пенсильвании, он был зарегистрирован как республиканец.

Президентские выборы этого года были бы первыми, на которых он мог голосовать по достижении совершеннолетия.

Записи Федеральной избирательной комиссии показывают, что донор, указанный как Томас Крукс с тем же адресом, дал 15 долларов комитету политических действий под названием Progressive Turnout Project в январе 2021 года.

Отец Крукса, Мэтью Крукс, позвонил журналистам CNN и сказал, что пытается понять, «что, черт возьми, происходит», но подождет, пока не поговорит с правоохранительными органами, прежде чем говорить о своем сыне.

Напомним, что во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания раздались выстрелы, в результате Трамп был ранен. Также погиб один из участников митинга.

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