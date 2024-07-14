ГУБОПиК устроил облаву на «метал-пикник» под Пинском 11 14.07.2024, 11:33

10,362

Задержаны более 50 человек.

Силовики Брестской области задержали участников «метал-пикника» в Пинском районе. Мероприятие проводилось в закрытом непубличном формате на частной территории. Задержаны более 50 человек. Как утверждают в МВД, многие из них «причастны к неонацизму и экстремизму, а также полку Калиновского».

Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД узнали о намерении «группы лиц неонацистских взглядов» провести «закрытое незаконное массовое мероприятие под предлогом концерта» заранее, в ходе «оперативно-розыскных и профилактических мероприятий».

Похоже, у силовиков был доступ к чатам, где обсуждалась организация мероприятия, или они как-то заполучили сообщения оттуда. Они опубликовали несколько скриншотов, где организаторы объясняют, как добраться на метал-пикник, а также говорят о том, что это не концерт, а закрытое мероприятие, и информацию о нем распространять нельзя в целях безопасности.

ГУБОПиК опубликовал видео облавы. Сотрудники ведомства при поддержке ОМОН, областной и районной милиции приехали на место слета, судя по всему, ранним утром. Видно, что мероприятие проходило на частной территории, за забором, на ней есть здания и было установлено пара десятков палаток. Силовики вытаскивали людей из палаток и укладывали лицом в землю.

«Установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Среди них — также родственники лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженного формирования «Полк Калиновского», а также лица, причастные к совершению уголовно-наказуемых деяний экстремистской направленности, в том числе принимавшие участие в массовых беспорядках в 2020 году», — заявил представитель ГУБОПиК.

На данный момент 11 человек уже привлекли к административной ответственности по статьям о «распространении нацистской символики и экстремистских материалов».

Утверждается, что организаторами были 42-летний житель Пинска и 41-летний житель Пинского района. Их осудили по статье 24.23 КоАП за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий».

Говоря об организаторах, силовики показали кадры из некоего помещения. На видео видны ветки деревьев с повязанными красными лентами, деревянная скульптура, похожая на языческого идола, на белых стенах красной краской нанесены символы белорусского народного орнамента. Также показан стол с разложенными CD-дисками метал-групп, в частности минской группы Zaklon.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com