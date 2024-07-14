«За 50 евро в обменнике выдали целую стопку местных купюр» 3 14.07.2024, 11:54

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Белоруска путешествует по беднейшим странам Африки и рассказывает о увиденном.

Как выглядит самый стремный африканский хостел, что стало с дворцом растафарианского бога и во сколько заканчивается комендантский час — обо всем этом она рассказывает по-белорусски в своем блоге, пишет nashaniva.com.

Татьяна живет в Бельгии и ведет тикток-канал «Першы вандраўнічы», в котором на белорусском языке рассказывает о своих экзотических путешествиях по Африке. Белоруска посетила уже 64 страны мира, но ее видеоблогу еще всего полгода, поэтому в него попали только последние путешествия по Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д'Ивуару и Эритрее.

Все эти страны Черной Африки принадлежат к числу самых неуспешных и, соответственно, крайне опасных. Большинство из них пережили в своей недавней истории гражданскую войну, от последствий которой не могут оправиться до сих пор.

Татьяна рассказывает в канале, что путешествует со своим мужем Крисом. В конце прошлого года они вместе отправились в Западную Африку. Первой страной стала Сьерра-Леоне, для посещения которой пришлось получить в Брюсселе визу за 100 евро.

Если вы прилетите ночью, как и блогерша, то придется столкнуться с местной действительностью — комендантским часом до 6 утра — наследием неспокойного прошлого.

Кроме того, международный аэропорт находится по другую сторону залива от Фритауна, попасть в столицу можно только на пароме, которого нужно ждать еще несколько часов.

Западная Африка богата райской природой и ландшафтами с водопадами и горами. Например, одна из главных изюминок Фритауна — пляж River No 2, где снимали рекламу знаменитых батончиков Bounty.

Правда, за красивые природные пейзажи иногда приходится приплатить местным. Белых туристов с самого начала здесь пытаются развести на деньги: заломить цену за проезд на тук-туке в 7 раз больше или навязать абсолютно ненужные услуги.

В Африке европейцы сразу становятся богачами — за 50 евро в обменнике белоруске выдали целую стопку местных купюр.

Передвигается белоруска по Африке обычно автостопом, в том числе внутри грузовиков, так как с общественным транспортом здесь не очень.

Местный транспорт работает по заполненности, не по расписанию и поэтому может опаздывать на несколько часов. Повсюду — будь это паром или автобус — выступают христианские и мусульманские проповедники.

Частные водители долго ссорятся, выясняя, кому достанутся валютные пассажиры. Дороги грунтовые даже на местных «автобанах», в машину на задние места набивается не менее 4 пассажиров.

В путешествиях обязательным пунктом идут заповедники, местные музеи с необычным колоритом культовых нарядов, масок и других диковинок, рынки, местные забегаловки.

Белоруска не боится пробовать любые африканские блюда, даже если на запах и вкус они не очень. Завтракать идет туда, куда ходят обычные жители, чтобы понять, как они реально живут и увидеть забавные бытовые сценки. Некоторые из местных ресторанов могут быть даже «с претензией» – иметь мыло в туалете.

Девушка признается в блоге, что одна из причин, почему она любит Африку — неимоверно дешевые фрукты. Большую папайю можно приобрести за 50 евроцентов, а кокос за 30, тогда как в Европе они будут стоить в десятки раз дороже.

Татьяна в своих роликах также делится местными африканскими лайфхаками, например, показывает антикомариное дерево, сок которого защищает от надоедливых и опасных насекомых.

Блогер показывает, как выращивают деревья какао, как делают муку из кореньев местной маниоки. Привычные для белорусов домашние растения типа диффенбахии, толстянки Татьяна находит прямо на улицах или в лесу.

Путешествуют по небольшим деревням, где белые пришельцы сразу становятся излюбленным аттракционом для местных детей. Чтобы остановиться здесь с палатками, нужно получить разрешение старейшины — как и все в Африке для туристов, такие вопросы решаются за деньги.

Но это намного дешевле, чем снять отельчик на острове в национальном парке. Такая ночевка может стоить 50 евро, правда, за такую европейскую стоимость удобства в номере будут местные — краник с ведром.

В большинстве таких живописных мест белоруска с мужем Крисом были единственными туристами.

Следующим пунктом была Монровия, столица соседней Либерии. Даже держать телефон в руке там опасно, поэтому он привязан к руке. В некогда одной из наиболее богатых стран в Африке на протяжении 20 лет шла гражданская война, которая довела ее до нищеты и разрухи.

Но отвечая на вопросы о безопасности, Татьяна смеется, что однажды ей пришлось убегать от стада буйволов.

А вот к опасности местных болезней она относится серьезнее — привита от гепатитов, желтой лихорадки, полиомиелита и чего-то еще, о чем не помнит.

В Либерии их встретили заброшенные отработки и заводы. Даже самая высокая точка региона, гора Нимба, служащая стыком границ Либерии, Гвинеи и Кот-д'Ивуара, оказалась чуть ли не изрытой, когда здесь добывали руду. От былой роскоши остались только заброшенные руины лакшери-отелей.

Только на границе с Кот-д'Ивуаром путешественники наконец встретили приличное кафе. «Наконец французский хорошее влияние!»

Второе путешествие Татьяна и Крис устроили на другой конец континента — на Африканский Рог. Первой и пока единственной страной стала Эритрея.

Эритрея — это страна, получившая независимость от Эфиопии в результате 30-летней войны. С момента обретения независимости в 1993 году ей бессменно руководит президент Исаяс Афеворки, лидер единственной легальной партии в стране. Эритрея — типичная тоталитарная диктатура, ее правительство считается одним из худших в мире. Большая часть страны закрыта для посещения, как в КНДР и Ливии.

Чтобы попасть в Эритрею, также нужно получить визу, которая заполняется от руки — технологию печати еще не освоили.

В отличии от субэкваториальной Западной Африки, здесь царит засушливый тропический климат с более скромной природой — за окном машины только огромные кактусы да верблюды.

А вот культурного наследия от почти векового владычества Италии осталось куда больше. Модернистская застройка столицы Асмари внесена в список наследия ЮНЕСКО. Выглядит действительно красиво, но очень запущено. Из неожиданных достопримечательностей здесь есть памятник Пушкину — Эритрея вместе с Эфиопией соревнуются за право называться родиной предков русского поэта.

В стране нет интернета, так что все свои тиктоки девушка выкладывала уже после возвращения домой. Зато, если вы хотите посмотреть фильмы, в салоне вам за 1 евро закачают на телефон сразу пять лент.

Железная дорога, которая изображена на эритрейских банкнотах, не действует, из общественного транспорта остаются только автобусы.

Правда, пользоваться общественным транспортом туристам все равно запрещено властями Эритреи. Можно только арендовать машину сразу с водителем.

На обочинах вдоль дорог из столицы лежат остатки подбитой военной техники со времен последнего конфликта.

Еще один красивый приморский город Масауа, бывшая столица итальянской колонии Эритрея, так и не оправился после войны и сегодня выглядит разрушенным и практически заброшенным.

Здесь можно увидеть руины дворца последнего императора Эфиопии Хайле Селассие, которого в растафарианстве считают одним из воплощений Бога на земле. Правда, божественный статус не уберег императора от революции и свержения.

В Эритрее Татьяна с мужем попала в самый жуткий хостел в своей жизни — в полуразрушенном здании на открытой террасе, куда залетают голуби, а вечеринка под окнами не утихает до 5 утра. Зато всего 2 евро за ночь и с видом на Красное море.

И кофе здесь, по признанию самой девушки, делают лучше, чем в бывшей метрополии, Италии. Все же это его родина.

Татьяна объясняет своим подписчикам, что имеет мало практики в белорусском языке, поэтому зачастую допускает ошибки в речи, но это не останавливает ее в стремлении показать белорусам Африку по-белорусски.

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