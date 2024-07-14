Пуля, пролетевшая в сантиметре от виска Трампа, попала на фото 14 14.07.2024, 12:02

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Политик слышал ее свист за секунду до попадания.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

В Сети появилось фото пули, которая пролетела буквально в сантиметре от виска политика.

Дональд Трамп уже успел прокомментировать произошедшее с ним в соцсети Truth.

Кандидат в президенты США сразу же отдал должное сотрудникам Секретной службы и правоохранительным органам, которые спасли его от снайпера Томаса Мэтью Крукса.

Политик также выразил соболезнования семье участника митинга, погибшего в результате перестрелки и семье еще одного своего сторонника, который получил ранение.

Трамп вспомнил, что за секунду до попадания пули услышал свист и шум.

«Я почувствовал, как она разрывает кожу», - признался Трамп, добавив, что после этого у него началось кровотечение.

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