Войска РФ разграбили свиноферму под Белгородом

Войска РФ разграбили свиноферму под Белгородом11
- 14.07.2024, 12:18
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Мародеры попали на видео.
Военнослужащие ВС России ворвались на свиноферму в Белгородской области и ограбили ее. Момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Об инциденте первым рассказал российский Telegram-канал «Пепел».
Происшествие случилось еще 10 июля, однако о нем стало известно только сейчас. Примерно в 20:30 вечера двое вооруженных российских военных на легковом автомобиле вломились на территорию свинокомплекса, после чего принялись его мародерить.
В видео попало, как военные вынесли из предприятия большой сверток и спрятали его в багажник своей машины. Что именно им удалось украсть, неизвестно.
Помимо этого, они еще и взломали дверь одного из административных зданий комплекса. Судя по всему, там ничего ценного солдаты найти не смогли, потому что вышли оттуда с пустыми руками.
Свиноферма, которую ограбили российские военные, находится в Борисовском районе Белгородчины, который граничит с Украиной.
Предприятие, вероятно, прекратило работу из-за боевых действий. Ни власти Белгородской области, ни военное руководство России на инцидент пока не отреагировали.
Российские военные ограбили свиноферму в Белгородской области— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) July 14, 2024
На видео вооруженные люди заходят в здание свинокомплекса в Борисовском районе, выламывают дверь и что-то оттуда выносят. (https://t.co/5GHV1yVteS)Местное издание «Пепел» пишет, что ограбили здание они еще 10 июля. pic.twitter.com/MjLwkSsaYE