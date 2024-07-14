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На станции Колосово мотоциклист попал под поезд

  • 14.07.2024, 12:42
  • 1,462
На станции Колосово мотоциклист попал под поезд

В БЖД раскрыли подробности.

Утром в воскресенье, 14 июля, на станции Колосово два человека погибли под колесами поезда, сообщает (пресс-служба) Белорусской железной дороги.

Трагедия случилась в 9.34, когда станцию проезжал поезд № 734 Брест-Минск. Мотоциклист двигался вместе с пассажиром и намеревался пересечь пути не по дороге, а по пешеходному настилу на рельсах. Он выехал на переход, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В итоге и водитель, и пассажир мотоцикла получили смертельные травмы и скончались.

Состав тоже оказался поврежден и был вынужден на время прекратить движение. Задержка поезда по дальнейшему маршруту составит ориентировочно 2 часа.

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