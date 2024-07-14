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Россия потеряла свой сотый самый современный танк Т-90М

  • 14.07.2024, 12:50
  • 1,566
Россия потеряла свой сотый самый современный танк Т-90М

Каждая из потерь получила фактическое подтверждение.

Российская армия потеряла свой 100 современнейший танк Т-90М. Анализ был сделан аналитиками портала Oryx.

Согласно имеющейся в свободном доступе информации, аналитик смог насчитать сотню уничтоженных и поврежденных танков Т-90М используя доступные фото и видеоматериалы.

Также в этот список вошли машины, захваченные ВСУ и брошенные российскими экипажами на поле боя, без серьезных повреждений.

В честь юбилейного уничтожения российского танка аналитик опубликовал видео эпичного взрыва Т-90 в Украине.

Следует отметить, что российская пропаганда позиционирует танк Т-90М как ответ на новые модернизации западных танков, в том числе американские M1A2 Sep V3, немецкие Leopard 2A7 и британские Challenger 3.

Сам танк Т-90М составляет глубокую модернизацию танка Т-90/А, которая получила дополнительную защиту, новые системы управления огнем и модернизированный двигатель и трансмиссию.

Модернизация машин происходит из танков Т-90 и Т-90А, находящихся на вооружении российской армии с 1990-х годов.

Надо отметить, что среди других танков, которые российская армия использует в войне против Украины, потери Т-90М достаточно невелики, но если учитывать потери именно модернизированных машин, то эти потери являются одними из самых больших.

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