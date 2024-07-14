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«Нас продали»: Z-военкор Тринадцатый набросился на Лукашенко

  • 14.07.2024, 13:06
  • 1,910
«Нас продали»: Z-военкор Тринадцатый набросился на Лукашенко
Егор Гузенко

В предательстве оккупант обвинил и руководство России.

Известный Z-блогер и военный Егор Гузенко (Тринадцатый) разразился гневной тирадой в адрес Кремля и Лукашенко. Он обвинил руководство России и Беларуси в предательстве.

Свои посты Тринадцатый опубликовал вечером 13 июля в Telegram, передает Диалог.UA.

Z-блогер разозлился из-за того, что белорусский диктатор Александр Лукашенко дал приказ отводить войска от украинской границы.

Тринадцатый был до глубины души возмущен решением официального Минска.

«По моему нас всех продали. Зачем вы, б**ди, тогда это затеяли? Где же ваши цели «СВО»?», - написал Егор Гузенко.

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