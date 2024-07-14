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Можно ли в Беларуси вытряхивать ковры с балкона?

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  • 14.07.2024, 13:22
  • 8,184
Можно ли в Беларуси вытряхивать ковры с балкона?

Эксперты удивили размерами штрафа.

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда в доме напротив или в вашем собственном вытряхивали ковры с балкона? Особенно часто этим промышляют жители верхних этажей. Некоторые (если не многие) предпочитают не спускаться вниз, а очистить ковры и дорожки от мусора прямо из окна или балкона. Законны ли вообще такие действия?

Оказывается, нет. Пыль и песок с ковров, дорожек, половиков и одеял приравнивается к мусору, а потому чистить их можно только дома или в специально оборудованных местах. Такие, кстати, есть практически в каждом дворе Беларуси, пишет telegraf.news.

Согласно ч. 4 ст. 22.12 КоАП РБ, подобные действия являются нарушением правил пользования жилыми помещениями, которые, помимо прочего, запрещают сорить на придомовой территории. За такую «прихоть» можно получить штраф до 20 БВ (на сегодняшний день это 800 рублей).

Но это еще не все. Если пыль с ковра попадет кому-то на голову, это могут расценить как… мелкое хулиганство. Согласно ст. 19.1 КоАП РБ, за подобные действия также предусмотрен штраф, но уже в большем размере — до 30 БВ (до 1200 рублей). Кроме того, в милиции могут привлечь виновного к общественным работам или даже наложить административный арест.

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