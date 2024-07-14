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Фото и видео стрелка, пытавшегося убить Трампа, оказались фейком

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  • 14.07.2024, 13:30
  • 7,306
Фото и видео стрелка, пытавшегося убить Трампа, оказались фейком

Блогер ввел в заблуждение западные СМИ.

Блогер-тролль ввел в заблуждение западные СМИ и пользователей соцсетей, выдав себя за 20-летнего американца Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он опубликовал в сети видео, на котором заявил, что ненавидит республиканцев и лично Дональда Трампа.

Пользователь соцсети X @jewgazing, имеющий длинные светлые волосы и носящий очки, действительно очень похож на убитого подозреваемого, поэтому не удивительно, что в его видео многие поверили. Сейчас профиль блогера-тролля в сети закрыт.

«Меня зовут Томас Мэтью Крукс, я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа, и знаете что, вы взяли не того парня», – сказал мужчина.

В сети сообщают, что мужчину, который стрелял в Трампа, убили. Также опубликовано фото его окровавленного тела.

«Томас Мэтью Крукс был идентифицирован как подозреваемый, стрелявший в Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Круксу было 20 лет, он родом из Бетель-Парка, штат Пенсильвания, который расположен примерно в 40 милях к югу от места проведения митинга в Батлере», – говорится в сообщении ФБР.

Крукс был застрелен в голову после того, как он пытался убить бывшего президента. Также отмечается, что на месте происшествия была найдена винтовка AR-15.

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