закрыть
14 июля 2024, воскресенье, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ограничение на посещение лесов сняли в половине районов Беларуси

  • 14.07.2024, 13:38
  • 1,248
Ограничение на посещение лесов сняли в половине районов Беларуси

Опубликована карта.

В Беларуси частично сняли ограничения на посещение лесов. По данным Министерства лесного хозяйства, с сегодняшнего дня свободный доступ в леса открыт примерно в половине районов страны.

Ранее из-за высокой пожарной опасности, вызванной жаркой погодой, посещение лесов было ограничено во всех 118 районах Беларуси. Теперь ограничения сохраняются только в 63 районах.

В районах, где ограничения все еще в силе, установлен третий класс пожароопасности. Это означает, что посещать лес можно только пешком — для прогулок, сбора грибов и ягод. При этом въезд на автомобиле и разведение огня по-прежнему запрещены.

Ограничения продолжают действовать в большинстве районов Брестской, Витебской и Гомельской областей, а также в отдельных районах Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников