Ограничение на посещение лесов сняли в половине районов Беларуси 14.07.2024, 13:38

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В Беларуси частично сняли ограничения на посещение лесов. По данным Министерства лесного хозяйства, с сегодняшнего дня свободный доступ в леса открыт примерно в половине районов страны.

Ранее из-за высокой пожарной опасности, вызванной жаркой погодой, посещение лесов было ограничено во всех 118 районах Беларуси. Теперь ограничения сохраняются только в 63 районах.

В районах, где ограничения все еще в силе, установлен третий класс пожароопасности. Это означает, что посещать лес можно только пешком — для прогулок, сбора грибов и ягод. При этом въезд на автомобиле и разведение огня по-прежнему запрещены.

Ограничения продолжают действовать в большинстве районов Брестской, Витебской и Гомельской областей, а также в отдельных районах Гродненской, Минской и Могилевской областей.

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