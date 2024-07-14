Ограничение на посещение лесов сняли в половине районов Беларуси
- 14.07.2024, 13:38
- 1,248
Опубликована карта.
В Беларуси частично сняли ограничения на посещение лесов. По данным Министерства лесного хозяйства, с сегодняшнего дня свободный доступ в леса открыт примерно в половине районов страны.
Ранее из-за высокой пожарной опасности, вызванной жаркой погодой, посещение лесов было ограничено во всех 118 районах Беларуси. Теперь ограничения сохраняются только в 63 районах.
В районах, где ограничения все еще в силе, установлен третий класс пожароопасности. Это означает, что посещать лес можно только пешком — для прогулок, сбора грибов и ягод. При этом въезд на автомобиле и разведение огня по-прежнему запрещены.
Ограничения продолжают действовать в большинстве районов Брестской, Витебской и Гомельской областей, а также в отдельных районах Гродненской, Минской и Могилевской областей.