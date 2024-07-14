Первый – пошел! 2 Anti-Colorados, Defence-Line

14.07.2024, 13:46

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Следующий «Суперджет» может упасть на Ново-Огарево.

То, что давно ожидалось, наконец-то случилось. А случилась первая авиакатастрофа без дураков и разночтений. До этого самолеты выкатывались за пределы ВПП, у них что-то отваливалось, но чтобы аэроплан с размаху забодал землю, такого вроде бы не было. По первым данным, внутри самолета находился только экипаж и пассажиров не было, а потому там пока считается трое двухсотых. Не густо, конечно, но хоть кое-что. И в общем, тут бы рассуждать было не о чем, если бы не пара моментов, которые делают это «Крутое пике» довольно символичным.

Дело в том, что рухнул знаменитый «убийца» Боинга и Эйрбаса Sukhoi – Superjet 100. В данном случае мы не станем погружаться в символичность названия и насколько самолет был сухой или крепленый, а вот Суперджет, в переводе с американского, означает «Сверхсамолет». И вот этот сверхсамолет показал фигуру высшего пилотажа, известную под названием «Петля Путина». Со слов очевидцев, борт резко снизился и скрылся за деревьями, затем оттуда пошел черный дым. Еще известно о том, что экипаж успел подать сигнал бедствия, в котором диспетчеру Карлосу удалось разобрать только последние слова: «Самолет – тяжелее воздуха!»

Но это – не весь символизм. Довольно свежий самолет, 2015 года выпуска, принадлежит известной компании «Газпром Авиа». Как не раз отмечалось, сам Газпром уже давно находится в крутом пике, а этот аэроплан просто обогнал головную компанию в маневре пикирования и как бы показал ей недалекую перспективу. Трудно сказать, что было последней мыслью капитана корабля «Газпром» или «Гойда», но в общем, особой разницы в этом нет.

Самое же интересное, в этой истории то, что самолет летел без пассажиров потому, что это был перелет с площадки Луховицкого авиационного завода и направлялся в аэропорт «Внуково». То есть, его только что починили и отправили возить пассажиров. А недавно прошло сообщение о том, что в России налажено производство значительной части запчастей для пассажирских самолетов. Якобы, иранские специалисты поделились опытом изготовления подобных изделий, поскольку находясь под санкциями, были вынуждены замещать импортные детали своими, исключительно халяльными. При этом их самолеты тоже регулярно попадали в авиакатастрофы и Суперджет, состоящий более чем на 80% из импортных комплектующих, пошел тем же путем.

Вряд ли на заводе что-то забыли прикрутить или прикрутили не той стороной, скорее всего, речь идет о том, что какая-то из импортозамещенных деталей оказалась не того качества, какое нужно. В общем, российским авиапассажирам следует приготовиться к поднятию цен на билеты, поскольку кроме собственно перелета до пункта назначения, в стоимость билета будут включаться и незабываемые впечатления от экстремального полета. И действительно, за эти деньги можно будет либо понаблюдать за тем, как оно все горит и все суетятся, а если нет, то наценка будет обусловлена бонусом за то, что долетел до места, а не упал в Коломенском районе Подмосковья, как это исполнил данный аэроплан.

Ситуация с состоянием самолетов будет только ухудшаться и не исключено, что через какое-то время, о таких инцидентах там будут сообщать в новостях о погоде, в разделе «осадки». Понятно, что фюрер на такой уже технике летать не станет и у него имеются другие летательные аппараты, но нельзя исключать возможности того, что очередной Суперджет прилетит к нему в загородную резиденцию. Если самолеты прилетали в башни-близнецы Всемирного торгового центра, то почему бы им не прилететь и в Ново-Огарево, например, или в сочинский Бычаров ручей. Все только начинается.

Anti-Colorados, Defence-Line

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