Названы продукты, которые в 60 лет позволят выглядеть на 45 3 14.07.2024, 13:54

5,818

Их следует добавить в рацион.

Как надолго сохранить свою молодость, не тратя на это много денег? Такая возможность есть, нужно просто включить в свой рацион продукты, омолаживающие организм изнутри. Омолаживающим свойством они обладают благодаря содержанию антиоксидантов, селена, цинка и витаминов С и Е. Сайт tsn.ua рассказал, что обязательно нужно есть тем, кто хочет надолго сохранить свою молодость и красоту.

Какие продукты замедляют процессы старения: полный список

Черника. Это одна из самых полезных ягод, которую необходимо употреблять, чтобы продлить свою молодость. Ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают процессы старения и нивелируют возрастные заболевания.

Помидоры. В этих красных овощах содержится ликопен – антиоксидантное соединение, надолго блокирующее процессы старения. Также помидоры помогают укрепить сердце, сосуды, нивелируют раковые заболевания.

Жирная морская рыба. Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей. Также содержащийся в рыбе белок является строительным материалом для клеток нашего организма и поддерживает надлежащий уровень коллагена в коже. Это предотвращает появление морщин и изломов. Не обязательно употреблять только красную дорогую рыбу, такую же пользу имеет сельдь, скумбрия, сайра и тунец.

Цельное зерно. Хлеб, макароны из цельного зерна, бурый рис и другие каши содержат витамин К и Е, цинк, селен и растительную клетчатку. Эти полезные микроэлементы называют антивозрастными, потому что способны замедлять процессы старения, надолго сохраняя молодость нашего тела.

Болгарский перец. Этот овощ содержит идеальный комплекс полезных веществ, предотвращающих старение всего организма. Он богат витаминами С и Е, бета-каротином и растительной клетчаткой, которые омолаживают все системы организма, улучшают зрение и активируют работу мозга.

Бобовые являются мощным источником растительной клетчатки, способной не только замедлять процессы старения, но и ускорять метаболизм. Поэтому, употребляя эти продукты, можно надолго забыть о появлении морщин и лишних килограммов.

Масло из льна. Две трети состава этого продукта занимают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омолаживающие организм, укрепляющие иммунитет и защищающие от многих заболеваний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com