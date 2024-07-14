«Выбирали жене автомобиль, а купили мне Harley-Davidson» 2 14.07.2024, 14:10

1,228

Житель Гродно рассказал о своей страсти к мотоциклам.

В один из недавних солнечных дней корреспондент АвтоГродно встретился с Дарюсом – мотоциклистом из Гродно. Интересно, что мототехника у него появлялась совершенно неожиданно! Рассказываем историю парня.

– Привет, давай представимся.

– Привет. Меня зовут Дарюс.

– Сколько лет ты на мотоцикле?

– Ну, первый раз на мотоцикл я сел еще в юности, лет в пятнадцать, это был Иж Юпитер 4 с коляской.

– Отцовский или деда, наверное, был?

– Нет это был полностью мой мотоцикл. Я сам его купил. Дед дал денег на поступление 100 долларов, нормальные деньги в те времена, а я решил, что мне это не надо и купил мотоцикл. Первая поездка закончилась тем, что я просто въехал в гараж, трава была скользкая, не успел затормозить и втолкнул ворота внутрь гаража. После этого снял коляску и больше ее не ставил, показалось, что это опасно.

– Долго у тебя был этот мотоцикл?

– Долго, лет десять. Но ездил за все это время он от силы года два. В какой-то момент он сломался, потом я уехал учиться, а он так и остался стоять в гараже. Я все думал его починить, но дядя его продал, и на этом закончилась моя юношеская мотожизнь. В следующий раз я сел на мотоцикл лет в тридцать.

– Как это произошло?

– Началась, знаешь, эта ностальгическая тема. Вот, бывает, сидишь такой, а в голове: «Надо бы купить такой же, как в детстве, Юпитер 4, синий и чтоб с коляской». Поделился мыслями с друзьями, а они говорят: «Зачем тебе Иж? Возьми потяжелее, Днепр или Урал». Посидел, подумал, а и правда, Иж был, а тяжелого не было. И купил Днепр. Одновременно пошел учиться на права. Сдал на права, начал выезжать на дороги и понял, что мотоцикл слабенький, ему лет 50 тогда было. Купил ему донора помоложе, в итоге три года отъездил на доноре. Днепр 10-36.

– Так ты же не на Днепре приехал.

– А это уже другая история. В семье было две машины, одну продали и начали искать жене другую. Искали, искали и ничего не нашли, вообще ничего не подходит. Как-то сидим с женой за очередными поисками, а она говорит: «Слушай, ты же всегда хотел нормальный мотоцикл? Смотри себе мотоцикл, зачем нам вторая машина? Я на твоей буду ездить, а ты – на хорошем мотоцикле, и будешь счастливым человеком». Долго уговаривать меня не пришлось, начались поиски мотоцикла. Начал смотреть японские, пытался в них разобраться, но не смог. Жена говорит: «Что ты на эти японцы смотришь? Тебе же всегда «Харлеи» нравились, вот среди них и выбирай». В итоге я счастливый обладатель Харлея, благодаря своей супруге.

– Что за Харлей у тебя сейчас, где покупал, за сколько?

– Полное название Harley-Davidson Dyna Super Glide Daytona Custom. Брал с небольшими повреждениями в США. И он вышел мне в ту же цену, что и здесь продаются. Только у меня пробег маленький, да и повреждения были минимальные. В начале даже с ними катался.

– Сколько он уже у тебя? Были какие-то негативные моменты?

– Уже три года я им владею, по мотоциклу вообще вопросов нет. А из негатива… Мы с супругой в первый же год попали в аварию на нем. Вина не наша, там тракторист виноват был, но суть не в этом. Я переживал, что после этого супруга будет бояться ездить. Это была ее пятая поездка в жизни. Переломов и тяжелых травм не было, но ссадины и ушибы долго лечить пришлось. Я удивился, когда она сказала, что будет ездить. И до сих пор периодически катается со мной вторым номером.

– Сама не планирует сесть за руль?

– Знаешь, наверное, она уже доросла до этого. На Днепре катается по полям, но в мотошколу пока не идет, хотя желание есть. Думаю, годик-другой и она тоже получит права и будет управлять мотоциклом. Она же видит, что это эмоции, хорошая компания, отличное времяпрепровождение.

– Что для тебя мотожизнь?

– Для меня это полная свобода, безграничное удовольствие. И не важно, едешь ты один или с кем-то. Садишься за руль, заводишь мотоцикл и уже чувствуешь огромную радость.

– Что для тебя самое плохое на дороге?

– Плохое? Наверное, то что автомобилисты частенько норовят выпихнуть тебя с дороги. Нужно постоянно быть внимательным. Одни тебя просто не видят, не заметили. Другие видят, но игнорируют. Не воспринимают тебя, как полноценного участника дорожного движения. А есть водители, которые тебя точно видят, смотрят тебе в глаза и все равно едут на тебя.

– В городе есть мотоклубы и сообщества, ты где-то состоишь?

– Я был в сообществе «Free Rider’s», вместе проводил время на закрытии сезона. Нормальная компания. Сейчас я в «4 Регионе», тут весело, много движа, люди открытые и добрые.

– Что для тебя больше нравится в мотожизни? Ездить одиночкой или проводить время в компании единомышленников, посещать фестивали?

– Ты знаешь, день на день не приходится. Иногда хочется общества, иногда одному побыть. Мне для того, чтобы получить удовольствие, многого не нужно. Важен сам процесс, не расстояние, а время. А общение у мотоциклистов везде, где есть другие мотоциклисты. Не бывает такого что ты встретил мотоциклиста, а тебе не о чем с ним разговаривать. Мы люди одного образа жизни, одного склада ума, которые всегда найдут темы для общения.

– Кроме мотоциклов, чем ты занимаешься? Ты говорил, что есть машина, какая?

– Я занимаюсь покраской автомобилей. Машина есть, не менее любимая, чем мотоцикл. Это отцовский VW Passat B4. Я на нем езжу лет 12, наверное, и продавать не собираюсь вообще никогда. Он меня полностью устраивает, все возложенные на него функции выполняет.

– В заключении нашего разговора, есть что-то, что ты хотел бы сказать нашим читателям?

– Прошу всех участников дорожного движения быть внимательнее, а мотоциклистов призываю повышать свои навыки вождения на закрытых площадках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com