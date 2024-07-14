«Если девушка начинает высказывать свое «фи», она быстро отправляется домой» 2 14.07.2024, 14:34

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Как белорусские модели покоряют Китай.

Работа моделью за рубежом – это не удовольствие от путешествий и беззаботный шопинг. Смены могут длиться по 11 часов, а выходных – буквально пару дней в месяц. О том, как модели, получившие контракт, работают в Китае, разузнала корреспондент Tochka.by.

Многие белорусские модели хотят построить успешную карьеру за рубежом или как минимум почерпнуть опыта благодаря иностранному сотрудничеству. Ведь ничто так хорошо не раскрывает «подноготную» моделинга, как заветный контракт за границей. Причем стартом для многих девушек становятся не Париж или Милан, а Пекин или Гуанчжоу.

Возвращаются они домой с четким осознанием: в реальности за красивой картинкой скрываются нервные срывы, расстройства пищевого поведения и часы напряженной работы.

Преподаватель Национальной школы красоты по дефиле и фотопозированию Ангелина Хилькевич знает об изнанке этой сферы, как никто другой. Ведь за спиной у модели и режиссера-постановщика фешен-показов внушительный опыт работы в Китае.

Контракт: расходы и прибыль

Предложение поработать в Китае Ангелине пришло от материнского модельного агентства. И перелет, и проживание девушки в другой стране принимающая организация оплачивала самостоятельно. Также моделям выдавались карманные деньги. По словам собеседницы, это чисто символическая сумма, которой хватало разве что на базовые продукты и сувениры для родных.

«Тут есть один нюанс: в рабочие дни, когда ты находился на съемках или показах, питание оплачивал клиент. Поэтому многие модели искренне радовались загруженности, так сэкономленные суммы становились прибылью, которую ты мог привезти домой», – объясняет собеседница.

Все затраченные агентством деньги, естественно, нужно было «отбить» своей работой. Как только модели покрывали эти расходы, речь шла уже о чистой прибыли.

По словам Ангелины, существует и другой тип контрактов, в которых прописывается гарантированная сумма дохода. Она может варьироваться от одного агентства к другому (условно, от $300 до $5000).

Это те деньги, которые модель в любом случае увезет домой, независимо от объема выполненной работы. С одной стороны, при таком раскладе почву под ногами ты чувствуешь отчетливо. С другой, как справедливо отмечает Ангелина, при заключении контракта, можешь заработать больше.

Девушка остановилась на втором типе сотрудничества – хотелось гарантий, потому что полагаться на фортуну она сочла рискованным шагом.

«Сейчас, например, работы для специалистов нашей сферы в Китае крайне мало», – отмечает героиня.

По словам Ангелины, доходы напрямую зависят от уровня модели. Если она начинающая, еще не имеет полноценного представления о сфере и это ее первый контракт, гарант может составлять всего $100 в месяц.

Что касается профессиональных моделей, то, по словам собеседницы, в одном из специализированных чатов фигурировали суммы около $5000 ежемесячно – это средний контракт в Китае.

Грязные кисти и капризы коллег

После опыта, который девушка получила за рубежом, все радужные мечты рассыпались.

«Розовые очки треснули, несмотря на то что я решилась на заключение контракта на 25 лет, а не, к примеру, на 19. И думала, будто знаю о сфере немало», – рассказывает Ангелина.

По словам собеседницы, эта поездка стала для нее билетом в настоящий моделинг: неприглаженный, жесткий и выматывающий. Девушка отмечает, что в Беларуси эта ниша более щадящая (в ней допустимы компромиссы). Например, если модели не нравится предложенный образ, дизайнер может пойти ей навстречу и изменить лук.

«В Китае никто не будет церемониться с капризной моделью, в особенности если она дает низкую оценку творчеству дизайнера. Он тратит огромное количество сил и ресурсов для воплощения своей идеи – в результате крайне трепетно относится к творению. Если девушка начинает высказывать свое «фи», она быстро отправляется домой», – объясняет Ангелина.

Именно поэтому в модельной нише очень важно уметь сходиться с людьми. Если этого нет, все пути закрыты, а присутствие навыка выливается в множество удачных знакомств и минимизацию проблем при совместной работе с коллегами.

Учитывая, что моделинг в Беларуси отличается от аналогичной ниши в Китае, были и моменты, которую собеседницу в работе по контракту не устраивали. Например, бич всех моделей, по словам героини, – это грязные кисти для макияжа.

«При большом потоке моделей визажисты не успевают должным образом обрабатывать свои инструменты. Из-за этого у многих девочек начинаются высыпания. Проблема в том, что качество кожи и так ухудшается из-за стресса, который модель испытывает в связи с перелетами, разлукой с близкими и т.д. К тому же на показах за высыпания ругают, хотя это, по сути, даже не твоя вина», – говорит девушка.

Для таких ситуаций, по словам Ангелины, есть один рабочий лайфхак: набор кистей в поездку можно брать свой. Однако это совсем не гарант того, что китайские визажисты будут ими пользоваться: кто-то настолько привыкает к своим инструментам, что работать с чужими отказывается.

Еще одной сложностью для собеседницы стала необходимость использовать для отдельных съемок линзы. Чтобы под тот или иной образ менять цвет глаз. Носить линзы девушке было максимально дискомфортно и порой даже болезненно.

Самая длительная съемка – 11,5 часа

Свободного времени за рубежом у Ангелины практически не было. Один-два выходных в месяц становились подарком судьбы. Когда контракт подходил к концу, отдыхать получалось чаще – приезжали новые девушки, которых надо было загрузить работой.

К графику собеседнице удалось адаптироваться, чего нельзя сказать о климате страны. Она приехала в Китай в феврале – было еще холодно. Но период весны, по словам девушки, там крайне короткий (если рассматривать именно температурный режим). Дальше ртутный столбик стремительно ползет ввысь. И это отягощает работу, особенно учитывая то, что в летний период чаще всего снимаются зимние коллекции.

«Среднее рабочее время составляло 8 часов, но активностей на площадке было более чем достаточно. Например, каталожные съемки предполагают бесчисленные переодевания. Самая длительная на моей памяти заняла 11,5 часа», – вспоминает Ангелина.

Свои сложности возникали и с показами: моделей привозили на площадку очень рано, подготавливали к мероприятию. А ивент нередко был запланирован на вечер, так что за сборами наступало томительное ожидание. Тут мы разрушаем стереотип о «глупых красотках»: этот затянувшийся перерыв девушки нередко проводили за чтением книг.

Отечность или перспектива поправиться?

Что касается фигуры модели, то мы часто слышим, что оптимальные параметры – это 90–60–90 см. Но на самом деле девушка с таким телосложением в моделинге, по словам собеседницы, востребована не будет.

«Бедра должны быть ýже: около 88-89 см. Также специалистами из этой ниши ценится небольшая грудь», – рассказывает девушка.

Переходим к теме расстройства пищевого поведения (РПП) – оно уже давно воспринимается как бич моделинга. Ангелина подтверждает: многие девушки из этой сферы действительно страдают от РПП.

«Когда мы, допустим, приезжали в Китай, опции было всего две: либо фастфуд, от которого ты прибавляешь в весе, но благодаря нему же щадишь свои рецепторы, либо традиционная пища этой страны. А она не только острая, но и задерживает в организме воду», – делится модель.

Классические китайские блюда способствовали появлению отечности. Параметры девушек между тем измеряли каждую неделю. Поэтому некоторые коллеги собеседницы действительно предпочитали ничего не есть, лишь бы не прибавить в весе.

Помимо проблем с приемами пищи, для данной профессии характерно обилие стресса. Отчасти это связано с бесчисленными собеседованиями (взаимодействием с принимающими агентствами и не только). В какой-то момент, когда девушку не выбирают из ряда моделей, она уходит в тяжелую рефлексию и самобичевание. Впоследствии на фоне этого могут формироваться комплексы.

Подводя итог, Ангелина отмечает: ниша моделинга в разы глубже, чем просто красивая картинка. И за эффектными показами зритель не видит часов подготовки, мозолей от неудобной обуви, проявлений РПП, а иногда даже ненависти к себе и истерик. Неокрепшую девушку сфера вполне может сломать. А те, кому все-таки удается адаптироваться, устают за время съемок и показов не меньше, чем работники других профессий.

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