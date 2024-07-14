В понедельник в Беларуси продолжится жара до +34°С 14.07.2024, 14:58

Синоптики рассказали, где будет жарче всего

В понедельник жара в Беларуси продолжится, синоптики выпустили очередное предупреждение с оранжевым уровнем опасности. Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Согласно уведомлению, в понедельник днем опасность грозит жителям юго-востока страны. Там температура будет достигать +30…34°С.

В остальных регионах дневная температура не превысит +24…29°С. В ночь на понедельник будет от +16 до +22°С. Ночью и утром на большей части страны, днем в основном по восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер обещают переменный умеренный, при грозах порывистый. Будет переменная облачность.

Характер погоды сохранится и во вторник. Юг и юго-восток Беларуси будут по-прежнему максимально нагреты: ночью там будет около 22°C даже ночью. Также во время гроз на юге может быть сильный порывистый ветер. В остальных районах ночная температура составит +13…20°С, а днем от +26°С по северу до +34°С по югу страны.

В среду погода ухудшится под влиянием активной системы фронтов, смещающейся с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди прогнозируются по всей территории, а местами будут ливни, грозы с сильным ветром и даже возможен град.

Температура воздуха ночью составит +15…22°С, днем +24…31°С, по юго-востоку будет по-прежнему жарко: +32…34°С.

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