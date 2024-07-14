ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ «Акация» 14.07.2024, 15:06

Попадание сопровождалось мощной вспышкой.

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Акация». Появилось видео.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны.

На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии.

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