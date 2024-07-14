ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ «Акация»
- 14.07.2024, 15:06
Попадание сопровождалось мощной вспышкой.
Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку «Акация». Появилось видео.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны.
На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии.