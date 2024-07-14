Целился в Трампа, а попал в Байдена 9 Иван Преображенский

14.07.2024, 15:22

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Иван Преображенский

Выстрел в Пенсильвании очень сильно повлияет на ход предвыборной кампании.

Трамп становится однозначным фаворитом предвыборной гонки. Он чудом уцелел, но не потерял присутствия духа, такое избиратели ценят.

Но до выборов еще много времени. Если демократы сменят кандидата и реорганизуют свою предвыборную кампанию, эффект от этого покушения можно будет микшировать.

Но Байден теперь точно политический труп, без шансов на победу. Трампа эта пуля ранила, а его, как кандидата в президенты от демократов, убила.

Итак, Дональд Трамп (получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании ). В него стреляли и, как сообщается, задели ухо. Позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован

Мужчина, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа, являлся членом Республиканской партии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на базы данных избирателей штата Пенсильвания.

Согласно этой информации, 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрированным избирателем, и в 2024 году мог проголосовать впервые.

Однако удалось установить, что в 2021 году он сделал небольшое пожертвование - $15 - в адрес одного комитета политического действия, связанного с Демократической партией.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов обыскали дом в Бетель-Парке (штат Пенсильвания), где проживал подозреваемый.

Сотрудники CNN в свою очередь связались с его отцом, Мэттью Круксом, однако он отказался давать комментарии о сыне до разговора с органами правопорядка.

Этот выстрел, очевидно, очень сильно повлияет на ход предвыборной кампании. Представить себе срежессированное псевдопокушение очень сложно. Так что итог будет прямо обратный задуманному, рейтинг Трампа очевидно вырастет.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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