В 20 км от Минска продают «дом мечты» с большой террасой 6 14.07.2024, 15:30

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Он построен по современному проекту, а внутри отделан экологичными материалами.

Недалеко от Заславля и Минска продается красивый дом. Он построен по современному проекту, а внутри отделан экологичными материалами. Интерьер — минималистичный и стильный. Кроме больших окон атмосферу единения с природой создают и мансардные окна. Посмотрите, как выглядит дом, который подойдет для круглогодичного проживания большой семьи, пишет realt.by.

В СТ «Надежда-Щербины» в Минском районе, недалеко от МКАД-2 выставлен на продажу дом 2023 года постройки. Он одноэтажный, с высокими потолками. На крыше лежит фальцевая кровля. Общая площадь дома — 160 м².

Дом полностью готов для жизни. Он вполне подойдет для большой семьи. Здесь есть 4 жилые комнаты, большая кухня-гостиная, кладовая и два санузла.

Внутри экологичный ремонт — все отделано деревом. В комнатах установлены большие стеклопакеты. В гостиной сделаны и мансардные окна. На кухне техника Bosch: варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина.

Один из санузлов — совмещенный, с ванной.

Отапливается дом с помощью печки-камина, установлен кондиционер. Вода поступает из скважины (86 метров), канализация — местная (две восьмикубовые оцинкованные переливные бочки).

К дому примыкает длинная крытая терраса.

Площадь участка — 8,25 соток. Он находится на краю СТ. Территория ровная, с видом на поле и лес. Участок огорожен, установлены откатные ворота. Есть парковка для гостей. Отдельно стоит сауна с террасой, комнатой отдыха, туалетом и летней кухней.

На территории СТ есть детская площадка. Рядом с поворотом на дачи есть автобусная остановка, где останавливается маршрутки и автобусы.

До Минска — 24 км, до Заславля — 5 км.

Стоимость дома — 108 тысяч долларов.

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