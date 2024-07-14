Политический аналитик: Есть только два сценария изменения ситуации в России 14.07.2024, 15:38

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Именно этого боятся в Кремле.

Изменения в России могут произойти лишь посредством дворцового переворота или революции. Оба сценария вероятны. Пока лишь не известно, что запустит механизм. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказала политический аналитик и главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

«Владимир Путин является не просто авторитарным лидером, это жалкая пародия на Иосифа Сталина. То количество политзаключенных, пропаганды, которая льется с экрана телевизора, похожи именно на сталинские времена. Поэтому вопрос самый главный — сначала начнет меняться политическая элита или произойдет революция? Дворцовый переворот или революция — это только два сценария, по которым может меняться сегодняшняя Россия. Третьего не дано», — сказала она.

Именно новая волна мобилизации в России может запустить революцию, считает Курносова.

«Если говорить про революцию, то спусковым крючком может стать новая волна мобилизации, которую многие предрекают в сентябре. Ее ждут и боятся. Ее боятся и в Кремле. И именно поэтому сейчас российские власти заговорили о перемирии. Ведь если продолжать делать то, что они делают, им нужна новая волна мобилизации, а она может привести к революции. Поэтому Путин заговорил о мире», — пояснила она.

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