закрыть
14 июля 2024, воскресенье, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политический аналитик: Есть только два сценария изменения ситуации в России

  • 14.07.2024, 15:38
  • 4,570
Политический аналитик: Есть только два сценария изменения ситуации в России

Именно этого боятся в Кремле.

Изменения в России могут произойти лишь посредством дворцового переворота или революции. Оба сценария вероятны. Пока лишь не известно, что запустит механизм. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказала политический аналитик и главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

«Владимир Путин является не просто авторитарным лидером, это жалкая пародия на Иосифа Сталина. То количество политзаключенных, пропаганды, которая льется с экрана телевизора, похожи именно на сталинские времена. Поэтому вопрос самый главный — сначала начнет меняться политическая элита или произойдет революция? Дворцовый переворот или революция — это только два сценария, по которым может меняться сегодняшняя Россия. Третьего не дано», — сказала она.

Именно новая волна мобилизации в России может запустить революцию, считает Курносова.

«Если говорить про революцию, то спусковым крючком может стать новая волна мобилизации, которую многие предрекают в сентябре. Ее ждут и боятся. Ее боятся и в Кремле. И именно поэтому сейчас российские власти заговорили о перемирии. Ведь если продолжать делать то, что они делают, им нужна новая волна мобилизации, а она может привести к революции. Поэтому Путин заговорил о мире», — пояснила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников