Что-то Лукашенко темнит 11 Телеграм-канал «Русский декаданс»

14.07.2024, 15:43

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Фото: Getty Images

А было ли притеснение?

Что-то Лукашенко темнит. Сначала он трубил, что Украина притеснилась к границе и сконцентрировала там свои силы, а теперь заявляет, что армия Зеленского куда-то отошла.

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», — пояснил картофельный диктатор. Вот только способов ведения переговоров не уточнил.

А было ли притеснение?

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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