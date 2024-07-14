Что-то Лукашенко темнит11
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 14.07.2024, 15:43
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А было ли притеснение?
Что-то Лукашенко темнит. Сначала он трубил, что Украина притеснилась к границе и сконцентрировала там свои силы, а теперь заявляет, что армия Зеленского куда-то отошла.
«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», — пояснил картофельный диктатор. Вот только способов ведения переговоров не уточнил.
А было ли притеснение?
Телеграм-канал «Русский декаданс»