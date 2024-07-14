Парень из Африки пожаловался на жару в Беларуси 3 14.07.2024, 15:56

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Белорусы в ответ дали несколько советов.

В TikTok появилось видео, на котором выходец из Африки, который учится в одном из белорусских вузов в Минске, пожаловался на аномальную жару в Беларуси. По словам молодого человека, в Африке даже при более высоких температурах, переносить жару проще, пишет telegraf.news. Пользователи соцсети объяснили, почему и дали парню несколько простых и действенных советов, как выжить в Беларуси, когда на термометре +35°С.

Молодой человек, который выкладывает свои видео в TikTok под ником kingtelophat, пожаловался на невыносимую жару. По его словам, даже для него, выходца из Африки, переносить такие температурные аномалии нелегко.

«Мне многие люди говорят: в Африке тоже так жарко. Это не так! +33°С в Беларуси, это как-будто ты в пустыне! Это просто капец!» — поделился впечатлениями от белорусского климата молодой человек, заявив, что при +35°С он «буквально горит».

Как водится, среди комментаторов нашлись эксперты, которые объяснили, почему в Беларуси переносить жару сложнее, чем в странах, расположенных ближе к экватору, где климат существенно отличается от белорусского.

«Потому что в Африке во многих её частях очень сухой воздух, поэтому там не так жарко. А в Беларуси влажность воздуха выше», — объяснил один из зрителей.

«Это работает кстати и в холод, на полюсах не так холодно в -30°С, как у нас в -20°С. В Беларуси влажность высокая, из-за этого зимой очень холодно, а летом очень жарко», — добавил другой.

Многие же комментаторы сосредоточились на полезных (хоть и не прошенных) советах, как же автору видео справиться с такой жарой. По убеждению большинства, первым делом молодому человеку следует сменить одежду и вместо чёрной майки, в которой тот появился в кадре, надеть что-то светлое, а также снять огромные наушники. Впрочем, были у комментаторов и универсальные советы.

«Больше пейте и не ходите в жару по улице. Только в тени. Сами не выносим», — написала одна из пользовательниц соцсети.

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