«Если Путин отдаст власть на 15 минут, он ее больше никогда не вернет» 1 14.07.2024, 16:08

2,032

Фото: Getty Images

Поэтому российский диктатор постоянно меняет охрану и персонал.

Путин почти никому сейчас не доверяет, постоянно меняя охрану и персонал. Он понимает, что опасность для него исходит от элит. В элитах тоже понимают, чего он опасается. Поэтому высочайший уровень мер личной безопасности принимается в России. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

Гость эфира опровергает саму возможность того, что Путин задумывается о передаче власти. По его информации, он очень опасался такой передачи и в 2008 году, когда осуществил «рокировку» с Медведевым. Теперь же это полностью исключено.

«Тогда Путин был гораздо сильнее, гораздо моложе. Не было никакой войны, не было никакой международной изоляции. На сегодняшний день, если Путин отдаст власть на 15 минут, он ее больше никогда не вернет. Он это понимает. Да, можно пускать дымовые завесы: операция «Преемник», еще что-то, можно говорить о том, что он лежит в холодильнике в морге… Но мы должны с вами понимать, что Путин никогда никому власть не отдаст, особенно после событий в Казахстане. Где Назарбаев чуть в сторону отошел, чуть отвернулся и чуть не остался совсем без власти, без капиталов», — комментирует Гудков.

Попытки Путина опираться на родственников, в частности дочерей, продиктованы, по мнению гостя эфира, новым всплеском мании подозрительности, которой российский диктатор всегда был подвержен.

«В этом смысле у него очень ограниченная скамейка людей, которым он может доверять. Он в некоторых верит. Знаете, доверять и верить — разные вещи. В некоторых своих придворных он верит. Например, как мне сказали, он верит в политику [вице-премьера Александра] Новака, он верит в способности [первого вице-премьера Дениса] Мантурова, и ряд других можно назвать фамилий. А доверяет он, по большому счету, очень небольшому кругу лиц. В основном это лица, связанные с ним молодостью, работой в Санкт-Петербургской мэрии, работой в Ленинградском управлении КГБ. И, конечно, кооператив «Озеро». Наверное, это исчерпывающий круг людей, которым в той или иной степени доверяет», — полагает российский оппозиционер.

По его словам, Путин хорошо понимает, откуда может прийти опасность.

«Меняет постоянно охрану, увеличивает ее, комбинирует, меняет персонал. Видимо, его серьезно беспокоит, что в конечном итоге, когда элиты, окружающие почувствуют, что он превратился в кандалы, в обузу огромную, в человека, который гробит окончательно их надежды на всякое будущее, они могут его устранить. И поэтому высочайший уровень мер личной безопасности принимается в России. Это связано вовсе не с войной, а с обострением настроений, ситуации внутри самого «дворца», внутри самого путинского «двора», — пояснил Геннадий Гудков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com