Россиянин украл из кассы игрового клуба в Могилеве почти 25 тысяч рублей 14.07.2024, 16:12

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И попытался уехать из Беларуси.

В милицию Могилева обратился представитель игрового клуба областного центра и рассказал, что из кассы организации было похищено около 24500 белорусских рублей.

Сыщики выяснили, что чужие наличные унес постоянный посетитель игрового заведения, 42-летний нигде не работающий мужчина, житель Смоленской области. В очередной раз игроман пришел в клуб в пять вечера, до утра следующего дня играл в автоматы, проиграв крупную сумму.

Утром, подойдя к барной стойке, он увидел, что администратор клуба отсутствует. Касса и коробка с наличными остались при этом без присмотра. Россиянин наклонился под барную стойку, изучил содержимое аппарата и незаметно забрал наличные, а после ушел.

Задержать мужчину удалось при попытке пересечь границу — с крупной суммой денег он направлялся в соседнюю страну.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

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