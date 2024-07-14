Соловьев оскандалился заявлением о российских детях 6 14.07.2024, 16:18

3,500

Пожаловался, что в школах РФ не готовят «пушечное мясо».

Пропагандист Владимир Соловьев пожаловался, что в школах России слишком мало уделяется времени военной подготовке детей.

Скандальное заявление он сделал в эфире своего ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на государственном телеканале «Россия 1», передает Диалог.UA.

«Мы не воинов воспитываем! У нас в школах сборку и разборку автоматов сделать нельзя, у нас автоматов этих нет! У нас законы приняты таким образом, что мы воспитываем кого угодно, но не патриота, не мужика!» - кричал Соловьев.

Отметим, что у Соловьева 8 детей, из которых двое сыновей совершеннолетние и вполне могут принять участие в так называемой «СВО». Однако пропагандист предпочитает, чтобы на фронте умирали чужие дети, а не его собственные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com