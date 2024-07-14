Названы полезные сладости, которые защищают печень и щитовидную железу 14.07.2024, 16:28

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Этот продукт также выводит из организма токсины и шлаки.

Натуральный мармелад — это сладость, которая приносит пользу благодаря своим компонентам. Его делают из фруктовых соков, выпаривая их до густого состояния. Основные ингредиенты для приготовления — фрукты и ягоды, богатые пектином: яблоки, абрикосы, айва, черная смородина.

Изначально мармелад готовили только из этих фруктов, но позже начали использовать соки цитрусовых. В дальнейшем в состав добавлялись желатин, пектин и агар-агар, пишет ТСН.

Современный мармелад включает в себя фруктовые соки или пюре, сахар или патоку, которые выпаривают и смешивают с желатином или агар-агаром, добавляют красители и оставляют застывать. Полезный мармелад делают из натуральных соков и красителей. Однако некоторые производители используют химические концентраты, ароматизаторы и дешевые красители вместо натуральных ингредиентов.

Польза мармелада

Пектин, который часто применяется для изготовления мармелада, содержится во многих фруктах и оказывает положительное влияние на здоровье. Он помогает снизить уровень плохого холестерина, нормализовать углеводный и липидный обмены, лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, способствует быстрому заживлению кожи и очищению организма от тяжелых металлов.

Агар-агар, также используемый для желирования мармелада, защищает печень, выводит токсины и шлаки, улучшает перистальтику желудка. Поскольку агар-агар получают из водорослей, он богат йодом и полезен для людей с заболеваниями щитовидной железы.

Мармелад также укрепляет хрящевую ткань, что полезно для суставов.

Однако стоит помнить, что при промышленном производстве мармелада часто добавляют искусственные красители, ароматизаторы и химические добавки, которые могут вызвать аллергические реакции и другие проблемы. Поэтому важно выбирать натуральный мармелад без искусственных добавок и с низким содержанием сахара. Однако даже с полезным мармеладом нужно быть осторожным. Мармелад на основе агар-агара может привести к избытку йода в организме.

Из-за высокого содержания сахара мармелад не рекомендуется употреблять диабетикам — для них производят специальный мармелад без сахара.

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