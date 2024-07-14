Президент Аргентины останавливает шоковую терапию 2 14.07.2024, 16:35

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Хавьер Милей

Пытаясь удержать народную поддержку.

Президент Аргентины Хавьер Милей притормаживает свою программу шоковой терапии, пытаясь удержать народную поддержку на фоне мрачной экономической ситуации в Аргентине, даже если это означает расшатывание рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

В этом месяце лидер либертарианцев отложил повышение налогов на топливо и цен на коммунальные услуги, которые вместе добавили бы 1,2 % к ежемесячной инфляции.

Значительно субсидированные железнодорожные тарифы были заморожены с мая, а цены на автобусные билеты не менялись с апреля.

Отмечается, что эти задержки показывают путь, которым Милей пытается исправить разрушенную экономику, не раздувая и без того заоблачную инфляцию.

Ожидается, что новые данные покажут, что месячные темпы роста потребительских цен выросли после пяти последовательных снижений.

По мнению экспертов, правительство Аргентины настолько сосредоточилось на достижении устойчивого замедления инфляции, что начало оставлять в стороне другие свои цели.

В сообщении говорится, что любые валютные шаги подорвут популярность президента среди среднего класса, который является основой его программы. Кроме этого, счета за электроэнергию для среднего класса в июне выросли более чем в два раза.

В этом месяце суверенные облигации Аргентины, демонстрируют худшие показатели среди своих аналогов с развивающихся рынков.

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