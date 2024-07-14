«Водку и сигареты везли, ничего не сказали и пустили» 14.07.2024, 16:43

Как обстоит ситуация на границе Беларуси с ЕС.

В последний день недели выехать из Беларуси быстрее и легче, чем вернуться домой. Время ожидания перед литовским пунктом «Шальчининкай» в направлении Беларуси достигает 37 часов, пишут в чатах, посвященных прохождению границы. А на переходе «Каменный Лог» стало плохо пассажиру, ему вызвали скорую, пишет belsat.eu.

По данным Госпогранкомитета на 14:00, в очереди в Бресте на выезд в Польшу – 55 автомобилей. Примерное время ожидания – около 10 часов.

В направлении Беларуси ситуация существенно хуже: как пишут в чатах, ждать приходится около 18 часов. И это при условии самостоятельного контроля за «влезунами»:

«Большая заслуга неравнодушных со списками. Ночью важно пройтись вдоль очереди и будить всех, кто едет один, что мы и делали».

Те, кто сегодня въехал в Беларусь из Польши, уверяют, что проверки на зеленых коридорах были поверхностными на обеих границах.

На выезд из Беларуси сейчас стоят 22 автобуса. И люди предупреждают о транспортной инспекции перед паспортным контролем, у пассажиров проверяют билеты. Так борются с практикой пересаживания в ближайшие к шлагбауму автобусы за деньги.

Пассажиры свидетельствуют, что контроль на границе занимает около 16 часов. Назад – быстрее, около 11 часов. На «Варшавском мосту» продолжается практика допросов украинцев и некоторых белорусов, пишут об очередных случаях запрета въезда в Беларусь.

На переходе «Каменный Лог – Мядининкай» сегодня случился миниколлапс: несколько часов не работали компьютеры, и пропуск транспорта приостанавливался.

По данным Пограничного комитета, сейчас в очереди 80 автомобилей, выезда в Литву придется ждать не менее 12 часов. На той стороне границы, как сообщают в чатах, – 250 автомобилей, время ожидания въезда в Беларусь – около 34 часов.

На выезд из Беларуси стоят 10 автобусов, люди жалуются, что границу проходили около 15 часов. Одному из пассажиров на белорусской стороне стало плохо, даже вызвали скорую. Мужчина пришел в себя и продолжил путешествие в Литву под наблюдением попутчиков:

«Все с ним хорошо. Едет с нами, ухаживаем за ним».

Путь на автобусе домой быстрее – лишь два часа.

В «Беняконях» сейчас 110 автомобилей, на ожидание потребуется 11–12 часов. Единственный бонус – лояльные литовские чиновники, на которых попал один из водителей:

«Водку и сигареты везли, ничего не сказали и пустили».

Зато перед «Шальчининкаем» в направлении Беларуси – настоящий ужас: те, кто сегодня въехал, прождал в очереди 37 часов.

Автобусных очередей на этом переходе нет с обеих сторон границы.

В «Григоровщине» на границе с Латвией – «как в былые времена», пишут в чатах. В Беларусь заезжают за 3–4 часа, в Латвию – за час. По данным Пограничного комитета, там нет ни автомобильной, ни автобусной очереди на выезд из нашей страны.

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