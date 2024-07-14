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Сколько белорусы могут заработать на чернике и лисичках

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  • 14.07.2024, 17:05
  • 1,884
Сколько белорусы могут заработать на чернике и лисичках

В зависимости от региона закупочные цены разнятся.

Белорусские организации потребительской кооперации с начала сезона закупили у населения в четыре раза больше черники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Белкоопсоюза, передает БелТА.

Лидером по сбору черники стала Брестская область, где собрано 72 тонны. Закупочная цена за 1 кг черники варьируется от 3,5 до 6 рублей в зависимости от региона и качества ягод.

Килограмм лисичек можно сдать по цене от 6 до 14 рублей, в зависимости от качества и размера грибов.

В Беларуси фрукты, овощи и грибы принимают 760 приемо-заготовительных пунктов, более 900 заготовителей и около 3000 сельских магазинов.

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