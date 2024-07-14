Сколько белорусы могут заработать на чернике и лисичках

Сколько белорусы могут заработать на чернике и лисичках3
- 14.07.2024, 17:05
- 1,884
В зависимости от региона закупочные цены разнятся.
Белорусские организации потребительской кооперации с начала сезона закупили у населения в четыре раза больше черники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Белкоопсоюза, передает БелТА.
Лидером по сбору черники стала Брестская область, где собрано 72 тонны. Закупочная цена за 1 кг черники варьируется от 3,5 до 6 рублей в зависимости от региона и качества ягод.
Килограмм лисичек можно сдать по цене от 6 до 14 рублей, в зависимости от качества и размера грибов.
В Беларуси фрукты, овощи и грибы принимают 760 приемо-заготовительных пунктов, более 900 заготовителей и около 3000 сельских магазинов.